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Мишустин рассказал об интернет-группировке России на орбите Земли

Максим Цуланов

Низкоорбитальная группировка из более 30 спутников работает на территории России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на главной пленарной сессии «Результаты. Возможности. Перспективы» форума «Цифровые решения».

Спутники способны обеспечить скоростной доступ к интернету «в любом уголке страны», утверждает премьер.

Речь идет о низкоорбитальной группировке «Рассвет» от  аэрокосмической компании «Бюро 1440». Весной и летом этого года компания провела два запуска спутников – по 16 и 18 соответственно.

Летом 2025 г. гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов говорил, что в ходе первого этапа будет запущено около 300 спутников, остальные – в ходе второго этапа. Прежде «Бюро 1440» планировало запустить 292 спутника до 2030 г., а всего – 383 аппарата, включая 91 на замену выходящих из строя.

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