«Бюро 1440» запустило 2-й пакет спутников для широкополосного доступа в интернет

Ни космодром, ни тип ракеты-носителя, ни точное время запуска компания не называет, Минобороны и «Роскосмос», вопреки устоявшейся практике, также не дают сообщений о запуске. Однако известно, что первый пакет из 16 спутников для группировки космических аппаратов для широкополосного доступа (ШПД) в интернет компания запустила 23 марта с космодрома Минобороны «Плесецк» ракетой-носителем «Союз-2.1б».