«Бюро 1440» запустило 2-й пакет спутников для широкополосного доступа в интернет

«Бюро 1440» запустило 2-й пакет спутников для широкополосного доступа в интернетПосле завершения проверок и ввода в эксплуатацию спутники перейдут на целевую орбиту
Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (входит в «ИКС холдинг») продолжила развертывание низкоорбитальной спутниковой группировки для предоставления услуг связи нового поколения. 19 июля состоялся второй пакетный запуск космических аппаратов компании.
Как говорится в пресс-релизе компании, после выведения на опорную орбиту космические аппараты успешно отделились от ракеты-носителя и были взяты под управление Центром управления полетами «Бюро 1440». После завершения проверок и ввода в эксплуатацию спутники начнут переход на целевую орбиту.
Ни космодром, ни тип ракеты-носителя, ни точное время запуска компания не называет, Минобороны и «Роскосмос», вопреки устоявшейся практике, также не дают сообщений о запуске. Однако известно, что первый пакет из 16 спутников для группировки космических аппаратов для широкополосного доступа (ШПД) в интернет компания запустила 23 марта с космодрома Минобороны «Плесецк» ракетой-носителем «Союз-2.1б».
До запуска 20 июля компания сообщала о нахождении на орбите 18 своих космических аппаратов, из которых три – экспериментальные для отработки технологий. Таким образом, один спутник был утерян. Остальные 15 аппаратов из первого пакетного запуска в настоящее время, по данным мониторинговых ресурсов, успешно движутся к целевой орбите.
В этот раз «Бюро 1440» распространило фотографию ракеты «Союз-2.1б» на старте, сфотографированной так, чтобы не было видно окружающего пейзажа. В прошлый раз компания распространила видео отделения спутников в космосе.
В ограниченном формате тестирование качества сигнала, скорости передачи и покрытия связью уже ведется среди спецпользователей, говорит директор проектов «АТК Консалтинга» Георгий Королев. Чисто технически уже сейчас возможно обеспечение связью части абонентов с ограничениями по покрытию, уверен эксперт. В ближайшее время, вполне вероятно к концу 2026 г. или началу 2027 г., уже возможны первые коммерческие контракты, полагает он.