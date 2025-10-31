Wildberries показала тестирование доставки грузов беспилотниками

Тестирование прошло на логистическом комплексе в Шушарах. Для доставки использовался сертифицированный отечественный беспилотник. В ходе испытания аппарат выполнил маршрут из сортировочного центра Wildberries «Шушары» до фирменного пункта выдачи заказов на улице Полевой, а затем вернулся на склад, отработав несколько посадочных точек.