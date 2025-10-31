Wildberries показала тестирование доставки грузов беспилотниками
Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) приступила к испытаниям доставки товаров с использованием беспилотных авиационных систем. Первые полеты состоялись в Санкт-Петербурге, сообщили в компании.
Тестирование прошло на логистическом комплексе в Шушарах. Для доставки использовался сертифицированный отечественный беспилотник. В ходе испытания аппарат выполнил маршрут из сортировочного центра Wildberries «Шушары» до фирменного пункта выдачи заказов на улице Полевой, а затем вернулся на склад, отработав несколько посадочных точек.
«Ускорение доставки с помощью БАС – один из способов, который мы апробируем и в эффективность которого верим, особенно для труднодоступных регионов», – отметил руководитель департамента развития ПВЗ РВБ Максим Ким.
24 октября также сообщалось, что Wildberries запустил 40 первых полуприцепов собственного производства. По оценке компании, это позволяет экономить около 30% по сравнению с рыночной стоимостью аналогичной техники. В Wildberries подчеркнули, что собственное производство дает возможность адаптировать конструкцию под конкретные задачи, оптимизировать себестоимость перевозок и повысить сохранность товаров.