Wildberries запустила 40 первых полуприцепов собственного производства
Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) ввела в эксплуатацию первую партию собственных изотермических полуприцепов, производство которых было анонсировано в конце прошлого года. Об этом сообщили в компании.
На маршруты вышло 40 единиц техники, они будут применяться для внутренней логистики товаров для собственных нужд РВБ.
Экономию от собственного производства в компании оценили в 30% по сравнению с рыночной стоимостью аналогичных моделей.
Как отметил директор департамента автоматизации РВБ Максим Ким, собственное производство позволяет компании оптимизировать конструкцию под уникальные задачи, снизить себестоимость перевозок, обеспечить их стабильность и значительно повысить сохранность товаров. В планах компании – дальнейшее масштабирование и поэтапная локализация производства других комплектующих.
В декабре 2024 г. представитель РВБ сообщал «Ведомостям» о начале выпуска компанией изотермических полуприцепов для транспортировки грузов. Отмечалось, что в первый год РВБ планирует выпустить около 60 полуприцепов. Производством занимается подразделение автоматизации компании на площадке в подмосковных Луховицах, говорил источник.