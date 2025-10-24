Wildberries запустила 40 первых полуприцепов собственного производства

В декабре 2024 г. представитель РВБ сообщал «Ведомостям» о начале выпуска компанией изотермических полуприцепов для транспортировки грузов. Отмечалось, что в первый год РВБ планирует выпустить около 60 полуприцепов. Производством занимается подразделение автоматизации компании на площадке в подмосковных Луховицах, говорил источник.