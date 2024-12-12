Wildberries запустила производство автомобильных полуприцепов

Wildberries запустила производство автомобильных полуприцеповКомпания экономит на торговой наценке продавцов техники, но может столкнуться с проблемой качества
Объединенная компания Wild- berries & Russ (РВБ) начала выпускать изотермические полуприцепы для транспортировки грузов. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. Производством занимается подразделение автоматизации компании на площадке в подмосковных Луховицах, в первый год РВБ планирует выпустить около 60 полуприцепов.
Реализация проекта будет проходить в три этапа, говорит собеседник «Ведомостей». На первом было разработано техническое задание и организован выпуск изотермической надстройки. На втором этапе, с 2025 г., предполагается запустить производство шасси для полуприцепов, а на третьем будет освоен выпуск осевых агрегатов, поясняет представитель компании. По мере масштабирования проекта производство будет перенесено на другую площадку – в Рязани, добавил он.