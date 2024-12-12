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Wildberries запустила производство автомобильных полуприцепов

Компания экономит на торговой наценке продавцов техники, но может столкнуться с проблемой качества
Лиана Липанова
Денис Ильюшенков
Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ
Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ

Объединенная компания Wild- berries & Russ (РВБ) начала выпускать изотермические полуприцепы для транспортировки грузов. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. Производством занимается подразделение автоматизации компании на площадке в подмосковных Луховицах, в первый год РВБ планирует выпустить около 60 полуприцепов.

Реализация проекта будет проходить в три этапа, говорит собеседник «Ведомостей». На первом было разработано техническое задание и организован выпуск изотермической надстройки. На втором этапе, с 2025 г., предполагается запустить производство шасси для полуприцепов, а на третьем будет освоен выпуск осевых агрегатов, поясняет представитель компании. По мере масштабирования проекта производство будет перенесено на другую площадку – в Рязани, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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