Wildberries запустила производство автомобильных полуприцепов

Реализация проекта будет проходить в три этапа, говорит собеседник «Ведомостей». На первом было разработано техническое задание и организован выпуск изотермической надстройки. На втором этапе, с 2025 г., предполагается запустить производство шасси для полуприцепов, а на третьем будет освоен выпуск осевых агрегатов, поясняет представитель компании. По мере масштабирования проекта производство будет перенесено на другую площадку – в Рязани, добавил он.