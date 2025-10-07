ПВЗ Wildberries станут открываться в частных домах
Партнеры РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) с 7 октября могут открывать пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса в частных домах. Заявки принимаются на сайте партнерской программы. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Пункт выдачи можно открыть в частном доме в населенных пунктах, деревнях и поселках с населением не более 5000 человек. В то же время жилой дом не должен находиться в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ). В помещении должно быть место для хранения и выдачи заказов, а также стол для выдачи товаров, камера видеонаблюдения, смартфон, планшет или ноутбук для работы.
Директор департамента ПВЗ РВБ Максим Ким указал, что партнерская модель ПВЗ является одним из стратегических направлений компании. По его словам, из почти 90 000 пунктов выдачи заказов Wildberries более половины приходится на партнеров РВБ.
В июле сенатор Олег Голов направил письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой с инициативой запретить размещать дарксторы и ПВЗ на первых этажах жилых домов. Причиной такого решения он назвал жалобы россиян на загруженность дворов, загрязнение, шум и угрозу безопасности.
В РВБ заявили, что инициатива Голова крайне негативно повлияет на экономику России, так как пункты выдачи позволяют обеспечивать товарами миллионы граждан. По словам представителей маркетплейса, сенатор не обратил внимания на то, какую миссию выполняет электронная коммерция. В частности, необходимо учитывать отдаленные населенные пункты, где при закрытии ПВЗ не будет возможности удаленно купить что-либо и забрать в пешей доступности.