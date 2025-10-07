ПВЗ Wildberries станут открываться в частных домах

Пункт выдачи можно открыть в частном доме в населенных пунктах, деревнях и поселках с населением не более 5000 человек. В то же время жилой дом не должен находиться в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ). В помещении должно быть место для хранения и выдачи заказов, а также стол для выдачи товаров, камера видеонаблюдения, смартфон, планшет или ноутбук для работы.