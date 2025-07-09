В Москве открылся первый полностью автоматизированный ПВЗ Wildberries

Вся процедура получения заказа проводится без участия менеджеров. После входа в помещение необходимо еще раз показать QR-код в терминал, чтобы нужная ячейка с заказом автоматически открылась. В новом пункте выдачи остались примерочные. Вернуть товар можно в течение часа с момента сканирования QR-кода. Для этого нужно будет показать его вновь, после чего положить товар в открывшуюся ячейку.