В Москве открылся первый полностью автоматизированный ПВЗ Wildberries
Wildberries & Russ (РВБ) открыла в Москве свой первый полностью автоматизированный пункт выдачи заказов (смарт-ПВЗ) по адресу Новоданиловская наб., 12, сообщила объединенная компания. Попасть в него можно только при наличии оформленного заказа с помощью QR-кода в мобильном приложении.
Вся процедура получения заказа проводится без участия менеджеров. После входа в помещение необходимо еще раз показать QR-код в терминал, чтобы нужная ячейка с заказом автоматически открылась. В новом пункте выдачи остались примерочные. Вернуть товар можно в течение часа с момента сканирования QR-кода. Для этого нужно будет показать его вновь, после чего положить товар в открывшуюся ячейку.
При этом автоматизированный ПВЗ имеет несколько ограничений. Товары, которые могут быть доставлены в него, не могут превышать габаритов 35х45х38 см. Их максимально возможная стоимость – 25 000 руб.
5 июля компания также сообщила о запуске бета-тестирования WB Taxi в Минске. Первыми его пользователями должны были стать реальные клиенты маркетплейса. По словам представителей РВБ, участники теста смогут повлиять на функционал сервиса, т. к. их пожелания «помогут улучшить позиционирование продукта и настроить коммуникацию между всеми сторонами – пассажирами, водителями и перевозчиками».