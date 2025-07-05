Wildberries запустил бета-тестирование WB Taxi в Минске

О том, что маркетплейс Wildberries изучает возможность запуска пилотного проекта по сервису такси в Белоруссии, «Ведомостям» в феврале рассказали три источника и подтвердил и представитель Wildberries. По словам одного из собеседников, интерфейс приложения уже готов. Сроки запуска собеседники тогда не уточнили. Представитель компании сообщил, что пилотный проект может запуститься в Минске после завершения всех необходимых для его старта процессов.