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Wildberries запустил бета-тестирование WB Taxi в Минске

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Wildberries запустил бета-тестирование WB Taxi в Минске, сообщает Telegram-канал пресс-службы объединенной компании Wildberries & Russ.

Цель – протестировать новый сервис среди потенциальных пользователей, оценить работу приложения и проверить его функционал в производственной среде, говорится в сообщении. По данным маркетплейса, первыми пользователями сервиса станут реальные клиенты маркетплейса. Финальный этап тестирования продукта продлится несколько месяцев. Он предусматривает поиск зон для доработки, получение обратной связи, оценку соответствия продукта первоначальным ожиданиям перед запуском на широкую аудиторию, рассказали в компании.

Участники бета-теста смогут в будущем повлиять на функционал сервиса WB Taxi: их пожелания «помогут улучшить позиционирование продукта и настроить коммуникацию между всеми сторонами – пассажирами, водителями и перевозчиками», говорится в сообщении.

О том, что маркетплейс Wildberries изучает возможность запуска пилотного проекта по сервису такси в Белоруссии, «Ведомостям» в феврале рассказали три источника и подтвердил и представитель Wildberries. По словам одного из собеседников, интерфейс приложения уже готов. Сроки запуска собеседники тогда не уточнили. Представитель компании сообщил, что пилотный проект может запуститься в Минске после завершения всех необходимых для его старта процессов.

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