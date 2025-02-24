Wildberries планирует запустить сервис такси в Белоруссии

Wildberries планирует запустить сервис такси в БелоруссииОн будет комплементарен курьерской доставке, отмечают эксперты
Маркетплейс Wildberries (WB) изучает возможность запуска пилотного проекта по сервису такси в Белоруссии. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника в различных российских компаниях из сферы IT и логистики. Информацию подтвердил и представитель Wildberries. По словам одного из собеседников, интерфейс приложения уже готов. Но сроки запуска собеседники не уточнили. «Пилотный проект может запустится в Минске только после завершения всех необходимых для его старта процессов», – отметил представитель компании.
По его словам, за 20 лет работы в сфере электронной коммерции Wildberries накопила значительный опыт в организации транспортных и логистических процессов. Компания развивает собственный автопарк, сотрудничает с партнерами и привлекает частных перевозчиков, уточнил он. Масштаб логистических задач в периметре платформенного бизнеса позволяет Wildberries эффективно наращивать экспертизу в новых логистических продуктах, сказал представитель маркетплейса. Но вопрос о запуске этого вида бизнеса в Белоруссии и масштабировании проекта будет решаться только после оценки перспектив этого направления и по результатам пилота, отметил он.