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Wildberries планирует запустить сервис такси в Белоруссии

Он будет комплементарен курьерской доставке, отмечают эксперты
Екатерина Кинякина
Денис Ильюшенков
Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС
Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС

Маркетплейс Wildberries (WB) изучает возможность запуска пилотного проекта по сервису такси в Белоруссии. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника в различных российских компаниях из сферы IT и логистики. Информацию подтвердил и представитель Wildberries. По словам одного из собеседников, интерфейс приложения уже готов. Но сроки запуска собеседники не уточнили. «Пилотный проект может запустится в Минске только после завершения всех необходимых для его старта процессов», – отметил представитель компании.

По его словам, за 20 лет работы в сфере электронной коммерции Wildberries накопила значительный опыт в организации транспортных и логистических процессов. Компания развивает собственный автопарк, сотрудничает с партнерами и привлекает частных перевозчиков, уточнил он. Масштаб логистических задач в периметре платформенного бизнеса позволяет Wildberries эффективно наращивать экспертизу в новых логистических продуктах, сказал представитель маркетплейса. Но вопрос о запуске этого вида бизнеса в Белоруссии и масштабировании проекта будет решаться только после оценки перспектив этого направления и по результатам пилота, отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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