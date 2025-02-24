Wildberries планирует запустить сервис такси в Белоруссии

По его словам, за 20 лет работы в сфере электронной коммерции Wildberries накопила значительный опыт в организации транспортных и логистических процессов. Компания развивает собственный автопарк, сотрудничает с партнерами и привлекает частных перевозчиков, уточнил он. Масштаб логистических задач в периметре платформенного бизнеса позволяет Wildberries эффективно наращивать экспертизу в новых логистических продуктах, сказал представитель маркетплейса. Но вопрос о запуске этого вида бизнеса в Белоруссии и масштабировании проекта будет решаться только после оценки перспектив этого направления и по результатам пилота, отметил он.