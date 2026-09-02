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Главная / Бизнес /

Ким: ФНС дала год отсрочки по налогам для пострадавших от БПЛА продавцов

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба начала присылать пострадавшим от БПЛА предпринимателям Wildberries уведомления о годовой отсрочке по уплате налогов. Об этом в Telegram-канале сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким.

«Эта пауза даст время встать на ноги без фискального давления», – отметила бизнесвумен.

Также она дополнила, что российское правительство продлило сроки маркировки остатков детских игрушек до конца февраля 2027 г. По ее словам, таким образом продавцы смогут успеть привести товарные остатки в соответствие с новыми требованиями.

6 августа глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил, что ведомство готовит меры поддержки предпринимателей, пострадавших в результате атак на склады Wildberries.  Он отметил, что меры поддержки должны помочь поставщикам и прежде всего производителям быстрее возобновить деятельность после понесенного ущерба.

31 июля Ким заявила, что Wildberries провел два транша поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате украинских атак. По ее словам, во вторую волну поддержки вошли почти 100 000 представителей малого и среднего бизнеса.

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