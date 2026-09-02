Ким: ФНС дала год отсрочки по налогам для пострадавших от БПЛА продавцов
Федеральная антимонопольная служба начала присылать пострадавшим от БПЛА предпринимателям Wildberries уведомления о годовой отсрочке по уплате налогов. Об этом в Telegram-канале сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким.
«Эта пауза даст время встать на ноги без фискального давления», – отметила бизнесвумен.
Также она дополнила, что российское правительство продлило сроки маркировки остатков детских игрушек до конца февраля 2027 г. По ее словам, таким образом продавцы смогут успеть привести товарные остатки в соответствие с новыми требованиями.
6 августа глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил, что ведомство готовит меры поддержки предпринимателей, пострадавших в результате атак на склады Wildberries. Он отметил, что меры поддержки должны помочь поставщикам и прежде всего производителям быстрее возобновить деятельность после понесенного ущерба.
31 июля Ким заявила, что Wildberries провел два транша поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате украинских атак. По ее словам, во вторую волну поддержки вошли почти 100 000 представителей малого и среднего бизнеса.