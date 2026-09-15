Продавцы маркетплейсов стали чаще доставлять товары самостоятельно

Число обращений селлеров маркетплейсов в СДЭК с просьбой о доставке товаров по модели delivery-by-seller (DBS, т. е. силами продавца) с апреля по август 2026 г. увеличилось на 60%. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель самой логистической компании. Абсолютные показатели он не раскрывает, но, по его словам, только в августе оператор получил более 5000 заявок по всем схемам. Интерес к доставке собственными силами вырос после того, как у крупнейших российских маркетплейсов возникли сложности со складскими объектами, объясняет представитель СДЭК.