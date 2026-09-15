Продавцы маркетплейсов стали чаще доставлять товары самостоятельно

Продавцы маркетплейсов стали чаще доставлять товары самостоятельноУ крупных интернет-ритейлеров возникли сложности со складами, поэтому интерес к такой модели растет
Число обращений селлеров маркетплейсов в СДЭК с просьбой о доставке товаров по модели delivery-by-seller (DBS, т. е. силами продавца) с апреля по август 2026 г. увеличилось на 60%. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель самой логистической компании. Абсолютные показатели он не раскрывает, но, по его словам, только в августе оператор получил более 5000 заявок по всем схемам. Интерес к доставке собственными силами вырос после того, как у крупнейших российских маркетплейсов возникли сложности со складскими объектами, объясняет представитель СДЭК.
Модель DBS раньше использовалась главным образом продавцами крупногабаритных товаров, а также продукции, которая требует особо бережной перевозки, – мебели, бытовой техники, зеркал и проч., утверждают в СДЭК. Теперь же селлеры отправляют своими силами украшения, косметику, канцелярию, чай, сим-карты и компьютерные комплектующие, продолжает собеседник «Ведомостей». По его словам, таким образом, они не хотят, чтобы их товары хранились в одном месте.