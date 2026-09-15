Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
VKCO120,8+2,03%CNY Бирж.12,567+0,42%IMOEX2 361,08+3,51%RTSI881,93+3,41%RGBI113,23-0,02%RGBITR772,23+0,08%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Продавцы маркетплейсов стали чаще доставлять товары самостоятельно

У крупных интернет-ритейлеров возникли сложности со складами, поэтому интерес к такой модели растет
Лиана Липанова
Михаил Метцель / ТАСС
Михаил Метцель / ТАСС

Число обращений селлеров маркетплейсов в СДЭК с просьбой о доставке товаров по модели delivery-by-seller (DBS, т. е. силами продавца) с апреля по август 2026 г. увеличилось на 60%. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель самой логистической компании. Абсолютные показатели он не раскрывает, но, по его словам, только в августе оператор получил более 5000 заявок по всем схемам. Интерес к доставке собственными силами вырос после того, как у крупнейших российских маркетплейсов возникли сложности со складскими объектами, объясняет представитель СДЭК.

Модель DBS раньше использовалась главным образом продавцами крупногабаритных товаров, а также продукции, которая требует особо бережной перевозки, – мебели, бытовой техники, зеркал и проч., утверждают в СДЭК. Теперь же селлеры отправляют своими силами украшения, косметику, канцелярию, чай, сим-карты и компьютерные комплектующие, продолжает собеседник «Ведомостей». По его словам, таким образом, они не хотят, чтобы их товары хранились в одном месте.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте