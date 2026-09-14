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В Греции зафиксировали крупнейшую вспышку лихорадки Западного Нила

Татьяна Мозолевская
Дмитрий Рогулин / ТАСС
Дмитрий Рогулин / ТАСС

Греция столкнулась с крупнейшей за последние годы вспышкой лихорадки Западного Нила. Об этом заявил профессор иммунологии Оксфордского университета Петрос Лигоксигакис, передает ANA-MPA.

По его словам, более чем у 200 пациентов инфекция привела к поражению центральной нервной системы, а число умерших исчисляется десятками. При этом погодные условия в стране остаются благоприятными для дальнейшего распространения вируса. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) ожидает появления новых случаев в ближайшие недели.

Лигоксигакис отметил, что зарегистрированные случаи отражают лишь небольшую часть реального распространения инфекции. Около 80% заражений протекают бессимптомно, а тяжелое заболевание с поражением центральной нервной системы развивается менее чем в 1% случаев. В связи с этим профессор назвал число госпитализированных «верхушкой очень большого айсберга». Наиболее уязвимы перед инфекцией пожилые люди из-за возрастных изменений иммунной системы.

Профессор считает, что Греции необходимо перейти от регистрации случаев заболевания к прогнозированию вспышек. Для этого он предложил создать систему раннего предупреждения, которая учитывала бы температуру, количество осадков, популяцию комаров и наличие у них вируса, предыдущие случаи заражения людей, иммунитет населения и потенциальных животных-носителей.

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