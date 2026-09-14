В Греции зафиксировали крупнейшую вспышку лихорадки Западного Нила

Лигоксигакис отметил, что зарегистрированные случаи отражают лишь небольшую часть реального распространения инфекции. Около 80% заражений протекают бессимптомно, а тяжелое заболевание с поражением центральной нервной системы развивается менее чем в 1% случаев. В связи с этим профессор назвал число госпитализированных «верхушкой очень большого айсберга». Наиболее уязвимы перед инфекцией пожилые люди из-за возрастных изменений иммунной системы.