В Греции зафиксировали крупнейшую вспышку лихорадки Западного Нила
Греция столкнулась с крупнейшей за последние годы вспышкой лихорадки Западного Нила. Об этом заявил профессор иммунологии Оксфордского университета Петрос Лигоксигакис, передает ANA-MPA.
По его словам, более чем у 200 пациентов инфекция привела к поражению центральной нервной системы, а число умерших исчисляется десятками. При этом погодные условия в стране остаются благоприятными для дальнейшего распространения вируса. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) ожидает появления новых случаев в ближайшие недели.
Лигоксигакис отметил, что зарегистрированные случаи отражают лишь небольшую часть реального распространения инфекции. Около 80% заражений протекают бессимптомно, а тяжелое заболевание с поражением центральной нервной системы развивается менее чем в 1% случаев. В связи с этим профессор назвал число госпитализированных «верхушкой очень большого айсберга». Наиболее уязвимы перед инфекцией пожилые люди из-за возрастных изменений иммунной системы.
Профессор считает, что Греции необходимо перейти от регистрации случаев заболевания к прогнозированию вспышек. Для этого он предложил создать систему раннего предупреждения, которая учитывала бы температуру, количество осадков, популяцию комаров и наличие у них вируса, предыдущие случаи заражения людей, иммунитет населения и потенциальных животных-носителей.