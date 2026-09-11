В Конго умер почти каждый второй заразившийся лихорадкой Эбола

В соседней Уганде с начала эпидемии было зафиксировано 20 случаев лихорадки, два из которых привели к летальному исходу. Еще один завозной случай заболевания зарегистрировали во Франции, говорится в отчете ВОЗ. Все они, как и вспышка в ДРК, были вызваны вирусом Бундибуджио. Роспотребнадзор уже разработал и зарегистрировал отечественную тест-систему для его обнаружения – в начале августа Россия передала странам Африки более 7500 диагностических систем, говорится на сайте ведомства.