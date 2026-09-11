В Конго умер почти каждый второй заразившийся лихорадкой Эбола

В Конго умер почти каждый второй заразившийся лихорадкой ЭболаВооруженное противостояние в республике мешает системной карантинной работе, говорят эксперты
Распространение лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) не удается остановить на протяжении четырех месяцев. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с начала вспышки в стране было подтверждено 6757 случаев заражения, 3267 из которых привели к смерти пациента. Летальность инфекции, таким образом, составила 48% – это значит, что по состоянию на 7 сентября от лихорадки умер почти каждый второй заболевший.
Порядка 1590 человек, т. е. около четверти (24%) пациентов, смогли выздороветь. Еще 329 случаев заболевания были классифицированы как подозрительные – они не учитываются в основной статистике и пока не подтверждены лабораторно. Тем не менее симптомы у обратившихся за медпомощью пациентов соответствуют клинической картине лихорадки Эбола.
Заболевание передается через биологические выделения зараженных и проявляется слабостью, лихорадкой, мышечной и головной болью, а также болью в горле, говорится в информационном бюллетене ВОЗ. На более поздних стадиях появляются рвота, диарея, боль в животе, сыпь и симптомы поражения почек и печени. Вызвать лихорадку могут шесть видов ортоэболавирусов, три из которых – штаммы Эбола, Судан и Бундибуджио – способны провоцировать крупные вспышки заболевания.
Впервые эболавирусная инфекция была зафиксирована в 1976 г. в Судане и ДРК. Самой крупной вспышкой с момента обнаружения вируса при этом стала эпидемия в Гвинее в 2014 г. – в оказании помощи пострадавшим тогда участвовали в том числе специалисты Роспотребнадзора, говорится на сайте ведомства. Очередная вспышка в ДРК началась в мае 2026 г. и уже вышла за пределы страны, следует из данных ВОЗ.
В соседней Уганде с начала эпидемии было зафиксировано 20 случаев лихорадки, два из которых привели к летальному исходу. Еще один завозной случай заболевания зарегистрировали во Франции, говорится в отчете ВОЗ. Все они, как и вспышка в ДРК, были вызваны вирусом Бундибуджио. Роспотребнадзор уже разработал и зарегистрировал отечественную тест-систему для его обнаружения – в начале августа Россия передала странам Африки более 7500 диагностических систем, говорится на сайте ведомства.
Специфических прививок от вируса Бундибуджио не существует. Европейская вакцина прошла лишь часть клинических испытаний, а американский препарат разработан под штамм Заир, рассказал инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков. Он подчеркнул, что отечественные вакцины от НИЦЭМ им. Гамалеи и ГНЦ ВБ «Вектор» также не профилактируют заражение вирусом Бундибуджио. Сейчас их пытаются адаптировать к нему, сказал эксперт.
Терапии для лихорадки, вызванной этим возбудителем, пока тоже нет, добавила доцент кафедры поликлинической и социальной педиатрии ИНОПР Пироговского университета Наталья Миропольская. Лечение пациентов включает поддержание водно-электролитного баланса, контроль давления и других жизненно важных показателей, коррекцию нарушений со стороны внутренних органов и своевременное лечение осложнений. При этом сейчас в ДРК проводится клиническое исследование потенциальных методов лечения Бундибуджио, отметила Миропольская.
В то же время продолжающееся вооруженное противостояние в республике фактически блокирует возможность системной карантинной работы и делает полноценное медицинское реагирование практически недостижимым, считает Поздняков. Усугубляет ситуацию и глубокое недоверие местного населения к санитарным ограничениям и медицинским структурам в целом – отслеживать цепочки передачи инфекции из-за этого удается не всегда. Она захватывает прилегающие районы и в конечном счете пересекает госграницу, сказал инфекционист.
Учет заболевших лихорадкой Эбола в ДРК и других странах региона ведется плохо, добавил ведущий эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Николай Головко. Сейчас ситуация несколько обострилась, но, по мнению эксперта, шумиху о количестве заболевших преимущественно раздувают СМИ. Головко уверен, что власти ДРК могут справиться с эпидемией лихорадки Эбола: у них есть богатый, уже 30-летний опыт противодействия распространению инфекции. Если его будет недостаточно, практики всегда можно перенять у соседней Уганды, говорит эксперт.
Ранее США сократили гуманитарные программы по здравоохранению, но это вряд ли могло серьезно повлиять на динамику распространения лихорадки Эбола, говорит советник гендиректора КГ «Полилог» Глеб Кузнецов. По словам эксперта, инерционно администрация президента Дональда Трампа сохраняла остатки финансирования, но это не особо улучшало ситуацию, так как не было параллельных инициатив для установления соответствующих норм санитарного контроля. «Тут сочетание гражданской войны и бардака. И абсолютно все равно, сколько денег и проектов реализуется по этому поводу», – подчеркнул Кузнецов.
Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) наращивает поддержку ДРК и соседних стран в связи со вспышкой лихорадки Эбола, сообщил «Ведомостям» представитель организации. Помощь включает мобилизацию экспертов, поставки ресурсов, работу с населением и обучение волонтеров. По данным на 9 сентября 2026 г., команды Красного Креста провели также 1918 безопасных погребений, что помогло разорвать цепочку передачи инфекции, и обеспечили защитой от заражения почти 300 000 человек.
Вероятность завоза инфекции в Россию теоретически существует, но говорить о неизбежной вспышке в стране оснований нет, сказала Миропольская. При своевременном выявлении пациента и соблюдении противоэпидемических мероприятий вероятность дальнейшего распространения вируса снижается.