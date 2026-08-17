Bloomberg: вспышка Эболы в Конго стала самой смертоносной в стране

11 августа сообщалось, что число умерших от Эболы в ДРК превысило 2000 человек. Летальность при вспышке достигла 45,9%. Для сравнения, во время эпидемии Эболы в Западной Африке в 2014–2016 гг. этот показатель составлял 39,6%. Associated Press связывало высокую смертность в том числе с задержками в оказании медицинской помощи. Многие заболевшие поздно сообщают о симптомах или вовсе не обращаются к врачам.