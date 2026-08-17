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Главная / Общество /

Bloomberg: вспышка Эболы в Конго стала самой смертоносной в стране

Елена Вострикова

Нынешняя вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) стала самой смертоносной в истории страны. Число умерших достигло 2325 человек, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные института общественного здравоохранения ДРК.

По числу жертв нынешняя вспышка превзошла эпидемию 2018–2020 гг., которая до этого считалась крупнейшей в истории страны.

11 августа сообщалось, что число умерших от Эболы в ДРК превысило 2000 человек. Летальность при вспышке достигла 45,9%. Для сравнения, во время эпидемии Эболы в Западной Африке в 2014–2016 гг. этот показатель составлял 39,6%. Associated Press связывало высокую смертность в том числе с задержками в оказании медицинской помощи. Многие заболевшие поздно сообщают о симптомах или вовсе не обращаются к врачам.

28 июля стало известно о завершении вспышки лихорадки Эбола в Уганде. Отмечалось, что источник инфекции был установлен, а все подтвержденные случаи были связаны между собой.

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