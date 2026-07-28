В Уганде объявили о завершении вспышки Эболы
Власти Уганды объявили о завершении вспышки лихорадки Эбола в стране. Об этом сообщил министр здравоохранения Крис Бариомунси, передает его ведомство в соцсети Х.
Решение принято после того, как 16 июня из больницы был выписан последний гражданин Уганды, проходивший лечение от заболевания. В министерстве отметили, что источник инфекции был установлен, все подтвержденные случаи были эпидемиологически связаны между собой, а цепочки передачи вируса полностью прослежены.
Кроме того, все выявленные контактные лица прошли обязательный 21-дневный карантин без признаков дальнейшего распространения инфекции. Усиленный эпидемиологический надзор также не выявил случаев необъяснимой передачи вируса среди населения.
В минздраве Уганды подчеркнули, что, в отличие от предыдущих вспышек Эболы, эпидемия 2026 г. началась с полностью задокументированного завозного случая инфекции.
Вспышка Эболы в Конго и Уганде была зафиксирована в мае. 15 июня Всемирная организация здравоохранения объявила о чрезвычайной ситуации.
27 июля Bloomberg писал, что за последнюю неделю было зарегистрировано 856 новых подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК). Общее число заболевших достигло 3200.