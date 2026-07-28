В Уганде объявили о завершении вспышки Эболы

Решение принято после того, как 16 июня из больницы был выписан последний гражданин Уганды, проходивший лечение от заболевания. В министерстве отметили, что источник инфекции был установлен, все подтвержденные случаи были эпидемиологически связаны между собой, а цепочки передачи вируса полностью прослежены.