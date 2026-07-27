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Главная / Общество /

Число зараженных Эболой в Конго достигло 3200

Ведомости

За последнюю неделю было зарегистрировано 856 новых подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК). Общее число заболевших достигло 3200, пишет Bloomberg со ссылкой на Национальный институт общественного здравоохранения.

Количество умерших за последние две недели увеличилось почти вдвое – до 1405 человек. Агентство отмечает, что последние данные говорят о масштабах эпидемии. Но быстрому росту числа зарегистрированных случаев также способствовали расширение эпиднадзора и ретроспективный поиск заболевших.

Примерно 80% новых случаев заражения выявляются за пределами известных контактных списков. Это подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются медработники при отслеживании путей передачи вируса и сдерживании вспышки.

Вспышка Эболы в Конго и Уганде была зафиксирована в мае. 15 июня Всемирная организация здравоохранения объявила о чрезвычайной ситуации. 16 июля гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в Уганде выписали последнего пациента с подтвержденным диагнозом Эбола.

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