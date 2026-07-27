Число зараженных Эболой в Конго достигло 3200

Количество умерших за последние две недели увеличилось почти вдвое – до 1405 человек. Агентство отмечает, что последние данные говорят о масштабах эпидемии. Но быстрому росту числа зарегистрированных случаев также способствовали расширение эпиднадзора и ретроспективный поиск заболевших.