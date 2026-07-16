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В Уганде выписали последнего пациента с Эболой

Ведомости

В Уганде выписали последнего пациента с подтвержденным диагнозом лихорадки Эбола, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

Это стало началом 42-дневного периода, необходимого для официального объявления об окончании вспышки заболевания в стране. По данным организации, за время вспышки в Уганде было зарегистрировано 20 случаев заражения лихорадкой Эбола, два пациента скончались.

Вспышка Эболы в ДР Конго и Уганде была зафиксирована в мае. 15 июня ВОЗ объявила о чрезвычайной ситуации. От лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) скончались 506 человек. 

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