В Уганде выписали последнего пациента с Эболой

В Уганде выписали последнего пациента с подтвержденным диагнозом лихорадки Эбола, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.



Это стало началом 42-дневного периода, необходимого для официального объявления об окончании вспышки заболевания в стране. По данным организации, за время вспышки в Уганде было зарегистрировано 20 случаев заражения лихорадкой Эбола, два пациента скончались.