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Число умерших от Эболы в ДРК превысило 500 человек

Ведомости

От лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) скончались 506 человек. Об этом сообщает Конголезское агентство печати (ACP) со ссылкой на официальные данные.

Всего в стране зарегистрирован 1561 подтвержденный случай заболевания и 253 выздоровления. Согласно документу, общий уровень летальности составляет 32,4%, а показатель отслеживания контактов достиг 81,6%.

4 июля министерство коммуникаций и средств массовой информации Конго сообщало о 473 летальных исходах от вируса Эбола. На тот момент общее число подтвержденных случаев заражения составляло 1502.

Вспышка вируса Эбола вряд ли перерастет в новую пандемию

Общество

Вспышка Эболы в ДР Конго и Уганде была зафиксирована в мае. ВОЗ объявила о чрезвычайной ситуации 15 июня.

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