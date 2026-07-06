Число умерших от Эболы в ДРК превысило 500 человек
От лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) скончались 506 человек. Об этом сообщает Конголезское агентство печати (ACP) со ссылкой на официальные данные.
Всего в стране зарегистрирован 1561 подтвержденный случай заболевания и 253 выздоровления. Согласно документу, общий уровень летальности составляет 32,4%, а показатель отслеживания контактов достиг 81,6%.
4 июля министерство коммуникаций и средств массовой информации Конго сообщало о 473 летальных исходах от вируса Эбола. На тот момент общее число подтвержденных случаев заражения составляло 1502.
Вспышка Эболы в ДР Конго и Уганде была зафиксирована в мае. ВОЗ объявила о чрезвычайной ситуации 15 июня.