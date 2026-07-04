Жертвами вспышки Эболы в Конго стали почти 500 человек

Россия помогает странам Африки бороться с инфекциями: в Уганде российские специалисты выявляют штамм Бундибугио с помощью тест-системы Роспотребнадзора. На континенте работают совместные научные центры и мобильные лаборатории. На российской границе усилен контроль за прибывающими из регионов с повышенным риском заражения вирусом Эбола.