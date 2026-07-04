Жертвами вспышки Эболы в Конго стали почти 500 человек
Количество летальных исходов от вируса Эбола в Демократической Республике Конго достигло 473, сообщает министерство коммуникаций и средств массовой информации страны в соцсети X. Общее число подтвержденных случаев заражения выросло до 1502.
По данным на 2 июля, вспышка по-прежнему сосредоточена в восточных провинциях – Итури, Северное Киву и Южное Киву, где продолжаются противоэпидемические мероприятия.
На лечении остаются 628 пациентов, при этом 213 человек уже выздоровели. Специалисты отслеживают более 11 360 контактов заболевших, из которых 269 завершили 21-дневный период карантина.
Вспышка лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде была зафиксирована в мае 2026 г. ВОЗ объявила о чрезвычайной ситуации 15 июня.
Россия помогает странам Африки бороться с инфекциями: в Уганде российские специалисты выявляют штамм Бундибугио с помощью тест-системы Роспотребнадзора. На континенте работают совместные научные центры и мобильные лаборатории. На российской границе усилен контроль за прибывающими из регионов с повышенным риском заражения вирусом Эбола.
По словам профессора кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Мурада Шахмарданова, риск масштабного распространения лихорадки Эбола за пределами Африки сегодня остается относительно низким. Препаратов, непосредственно воздействующих на вирус Эбола, не существует, добавил инфекционист.