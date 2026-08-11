Число умерших от Эболы в ДР Конго превысило 2000 человек
Число умерших в Демократической Республике Конго (ДРК) от лихорадки Эбола превысило 2000 человек, передает Associated Press (AP).
По последним данным властей, с начала вспышки в ДРК подтвержден 4381 случай заражения, 2011 заболевших скончались. Еще 704 пациента находятся в больницах и изоляции.
Летальность при нынешней вспышке достигла 45,9%. Для сравнения, во время эпидемии Эболы в Западной Африке в 2014–2016 гг. этот показатель составлял 39,6%. Высокую смертность связывают в том числе с задержками в оказании медицинской помощи: многие заболевшие поздно сообщают о симптомах или вовсе не обращаются к врачам.
28 июля власти Уганды объявили о завершении вспышки лихорадки Эбола в стране. Решение принято после того, как 16 июня из больницы был выписан последний гражданин Уганды, проходивший лечение от заболевания. В министерстве отметили, что источник инфекции был установлен, все подтвержденные случаи были эпидемиологически связаны между собой, а цепочки передачи вируса полностью прослежены.