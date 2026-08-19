Число заразившихся «взрывной диареей» в США превысило 15 000

На 5 августа было зафиксировано 10 000 подтвержденных случаев заражения «взрывной диареей». По числу заразившихся людей лидирует штата Мичиган, на тот момент там было 4000 лабораторно доказанных случаев. Возраст заболевших варьируется от одного до 98 лет, медианный возраст – 45 лет.