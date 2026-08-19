Число заразившихся «взрывной диареей» в США превысило 15 000
С 1 мая в США зафиксировали 15 716 лабораторно подтвержденных случаев заболевания циклоспориазом. Такие данные привел Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Как добавило ведомство, по меньшей мере 11 841 дополнительных случаев «взрывной диареи» может потребовать дальнейшего исследования и анализа.
Ведомство отметило, что заболевание зарегистрировано в 47 штатах. За три месяца были госпитализированы 828 человек, также зафиксированы два случая смерти из-за болезни.
Циклоспороз – это кишечная инфекция, которая вызывает длительную «взрывную» водянистую диарею, слабость, потерю аппетита и спазмы в желудке. Заражение происходит при употреблении пищи или воды, загрязненных паразитом. CDC ведет расследование нескольких очагов заболевания, в том числе вспышку, связанную с салатом айсберг.
На 5 августа было зафиксировано 10 000 подтвержденных случаев заражения «взрывной диареей». По числу заразившихся людей лидирует штата Мичиган, на тот момент там было 4000 лабораторно доказанных случаев. Возраст заболевших варьируется от одного до 98 лет, медианный возраст – 45 лет.