Главы МИД БРИКС выступили за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине

С 15 по 16 июня в Швейцарии пройдет конференция по Украине. Bloomberg со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского сообщал, что по состоянию на 4 июня более 100 стран и 75 глав государств подтвердили свое участие. Правительство Швейцарии сообщило, что для участия в саммите зарегистрировалось 90 стран и организаций.