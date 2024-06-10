Главы МИД БРИКС выступили за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине

Главы МИД БРИКС выступили за дипломатическое урегулирование конфликта на УкраинеМинистры предложили свое посредничество
Министры иностранных дел стран БРИКС предложили посредничество, направленное на урегулирования конфликта на Украине. Совместное заявление по итогам встречи в Нижнем Новгороде опубликовал МИД Индии.
«Министры напомнили о своих национальных позициях относительно ситуации на Украине и вокруг нее, выраженных на соответствующих форумах, включая Совет Безопасности ООН и Генеральную ассамблею ООН. Они с удовлетворением отметили соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, направленные на мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии», – говорится в заявлении.
Страны БРИКС делали заявление о мирном разрешении конфликта на Украине посредством диалога и дипломатии в августе 2023 г. по итогам XV саммита БРИКС в ЮАР. Государства – участники БРИКС тогда отметили предложения о посредничестве и добрых услугах, направленные на мирное урегулирование конфликта, «включая мирную миссию африканских лидеров и предлагаемый путь к миру».
С 15 по 16 июня в Швейцарии пройдет конференция по Украине. Bloomberg со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского сообщал, что по состоянию на 4 июня более 100 стран и 75 глав государств подтвердили свое участие. Правительство Швейцарии сообщило, что для участия в саммите зарегистрировалось 90 стран и организаций.
От участия в конференции отказались Китай, Мексика, Никарагуа и другие страны. Россию на саммит не пригласили. 7 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планируемая конференция не имеет ничего общего с миром.