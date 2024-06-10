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Главы МИД БРИКС выступили за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине

Министры предложили свое посредничество
Дарья Снегова
Андрей Гордеев / Ведомости

Министры иностранных дел стран БРИКС предложили посредничество, направленное на урегулирования конфликта на Украине. Совместное заявление по итогам встречи в Нижнем Новгороде опубликовал МИД Индии.

«Министры напомнили о своих национальных позициях относительно ситуации на Украине и вокруг нее, выраженных на соответствующих форумах, включая Совет Безопасности ООН и Генеральную ассамблею ООН. Они с удовлетворением отметили соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, направленные на мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии», – говорится в заявлении.

Страны БРИКС делали заявление о мирном разрешении конфликта на Украине посредством диалога и дипломатии в августе 2023 г. по итогам XV саммита БРИКС в ЮАР. Государства – участники БРИКС тогда отметили предложения о посредничестве и добрых услугах, направленные на мирное урегулирование конфликта, «включая мирную миссию африканских лидеров и предлагаемый путь к миру».

С 15 по 16 июня в Швейцарии пройдет конференция по Украине. Bloomberg со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского сообщал, что по состоянию на 4 июня более 100 стран и 75 глав государств подтвердили свое участие. Правительство Швейцарии сообщило, что для участия в саммите зарегистрировалось 90 стран и организаций.

От участия в конференции отказались Китай, Мексика, Никарагуа и другие страны. Россию на саммит не пригласили. 7 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планируемая конференция не имеет ничего общего с миром.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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