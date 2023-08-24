Страны БРИКС выступили за мирное урегулирование конфликта на Украине

Авторы декларации напомнили о национальных позициях в отношении конфликта на Украине, которые озвучивались на различных форумах, включая Совет безопасности ООН и Генеральную ассамблею ООН. Государства – участники БРИКС отметили предложения о посредничестве и добрых услугах, направленные на мирное урегулирование конфликта, «включая мирную миссию африканских лидеров и предлагаемый путь к миру».