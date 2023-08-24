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Страны БРИКС выступили за мирное урегулирование конфликта на Украине

Ведомости

Страны БРИКС выступили за мирное разрешение конфликта на Украине посредством диалога и дипломатии, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на декларацию, принятую по итогам саммита в ЮАР.

Авторы декларации напомнили о национальных позициях в отношении конфликта на Украине, которые озвучивались на различных форумах, включая Совет безопасности ООН и Генеральную ассамблею ООН. Государства – участники БРИКС отметили предложения о посредничестве и добрых услугах, направленные на мирное урегулирование конфликта, «включая мирную миссию африканских лидеров и предлагаемый путь к миру».

Ранее по теме: Страны БРИКС приняли Йоханнесбургскую декларацию по итогам XV саммита

Итоговая декларация XV саммита БРИКС получила название «Йоханнесбург-2». Она охватывает самые разные вопросы, по которым вели переговоры в течение года. Полноценными членами БРИКС пригласили стать Аргентинскую республику, Арабскую республику Египет, Федеральную демократическую республику Эфиопию, Исламскую республику Иран, Королевство Саудовская Аравия и Объединенные Арабские эмираты. Полноценное членство новых стран в организации начнется с 1 января 2024 г.

Саммит БРИКС проходил в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Владимир Путин участвовал в саммите по видеосвязи, очно Россию на мероприятии представил министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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