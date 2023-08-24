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Страны БРИКС приняли Йоханнесбургскую декларацию по итогам XV саммита

В объединение приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия
Инна Гресева
Alet Pretorius / Reuters

Лидеры стран БРИКС приняли итоговую декларацию XV саммита объединения, она получила название «Йоханнесбург-2», сообщил президент ЮАР Сирил Рамапоса на пресс-конференции по итогам саммита.

В БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Полноценное членство новых стран в организации начнется с 1 января 2024 г.

«Лидеры БРИКС по итогам 15-го саммита БРИКС имели возможность за последние два года провести переговоры, <…> и в результате этих переговоров мы пришли к согласию относительно принятия Йоханнесбургской декларации. Эта декларация, которая охватывает самые разные вопросы, которые были представлены на рассмотрение лидеров, по которым велись переговоры в течение практически целого года, <…> и по итогам мы приняли этот документ», – сказал он.

Пять стран БРИКС пришли к соглашению о руководящих принципах, стандартах, критериях и процедурах расширения объединения. «Мы пришли к консенсусу по первому этапу этого расширения. За ним последуют другие этапы. Мы приняли решение пригласить Аргентинскую республику, Арабскую республику Египет, Федеральную демократическую республику Эфиопию, Исламскую республику Иран, Королевство Саудовская Аравия и Объединенные Арабские эмираты стать полноформатными членами БРИКС», – заявил Рамапоса.

Ранее по теме: Лидеры стран БРИКС договорились о принципах расширения организации

Министрам иностранных дел стран БРИКС поручено составить список возможных стран-партнеров, чтобы предложить их на следующем саммите.

Президент России Владимир Путин поблагодарил участников саммита за работу, отметив, что работа была непростой. Он также поздравил новых членов БРИКС и выразил надежду, что продолжится работа по увеличению влияния объединения.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что Индия всегда поддерживала расширение и полагала, что новые члены послужат дальнейшему укреплению БРИКС в качестве организации. Президент Бразилии Лулу да Силва также поприветствовал новых членов и отметил, что в ходе саммита также было принято решение рассмотреть вопрос о применении национальных валют, что защитит страны от волатильности рынка. Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что страны достигли важных результатов, и призвал членов БРИКС работать вместе, чтобы открыть новую главу.

Накануне министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор сообщила, что участники саммита договорились по вопросу расширения. Ранее в МИД ЮАР сообщали, что 23 страны подали официальные заявки на вступление в БРИКС.

Саммит БРИКС проходил с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге в очном формате впервые за три года. Россию на мероприятии очно представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Путин участвовал по видеосвязи. В ходе своего выступления 23 августа он отметил, что Россия готова способствовать расширению круга участников БРИКС.

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