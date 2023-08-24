Страны БРИКС приняли Йоханнесбургскую декларацию по итогам XV саммита

«Лидеры БРИКС по итогам 15-го саммита БРИКС имели возможность за последние два года провести переговоры, <…> и в результате этих переговоров мы пришли к согласию относительно принятия Йоханнесбургской декларации. Эта декларация, которая охватывает самые разные вопросы, которые были представлены на рассмотрение лидеров, по которым велись переговоры в течение практически целого года, <…> и по итогам мы приняли этот документ», – сказал он.