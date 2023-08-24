Лидеры стран БРИКС договорились о принципах расширения организации

Одновременное участие Индии в американском проекте «Артемида» по строительству станции в дальнем космосе и в будущих космических инициативах БРИКС не противоречит ничьим интересам, считает член-корреспондент Академии космонавтики Андрей Ионин. Он объясняет, что предложение Нью-Дели по созданию консорциума космических исследований БРИКС не только осуществимо, но и положит будущее расширению взаимодействия стран-участниц в космической сфере, созданию общей системы спутникового интернета и совместной лунной программы. В частности, система спутникового интернета, как отмечает Ионин, является одним из ключевых элементов цифрового суверенитета стран – членов БРИКС. Тем не менее, отметил эксперт, БРИКС будет открыт к партнерству в космической сфере в том числе с Соединенными Штатами. «Принуждать страны к выбору – это западный стиль. Нужно, наоборот, поощрять совместные проекты, так как освоение Луны и космоса является целью всего человечества, а не какой-то отдельно взятой страны», – резюмировал Ионин.