Лидеры стран БРИКС договорились о принципах расширения организации

Лидеры стран БРИКС договорились о принципах расширения организацииПодробности объявит президент ЮАР Сирил Рамафоса
Вполне ожидаемым лейтмотивом саммита БРИКС в Йоханнесбурге был вопрос о расширении объединения. Десятки официально поданных заявок на вступление ждали решения. И оно последовало: по словам министра иностранных дел ЮАР Наледи Пандор, участники саммита договорились по вопросу расширения. Причем из выступлений лидеров стран – участниц объединения следовало, что расширение организации поддерживают они все, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди, которого ранее причисляли к противникам расширения.
Пока не понятно, какие именно принципы расширения были согласованы лидерами стран. «Президент ЮАР Рамафоса скоро объявит [о критериях для вступления в БРИКС]. Это прерогатива председательства ЮАР [в организации]. Могу сказать, что новости ожидаются хорошие», – сообщила «Ведомостям» официальный представитель МИД России Мария Захарова, не уточнив времени заявления южноафриканского лидера.
Все выступления лидеров БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) на пленарном заседании саммита организации 23 августа в ЮАР подчеркивали миролюбивый характер этой организации и ее готовность внести вклад в глобальное развитие. Выступавший по видеоконференцсвязи (очно Россию на саммите представлял министр иностранных дел Сергей Лавров) президент России Владимир Путин отдельно поблагодарил ее членов за вклад в поиск мирного решения украинского кризиса. Он напомнил, что Россия становится после ЮАР страной – председателем БРИКС и планирует провести следующий саммит на уровне лидеров в октябре 2024 г.
По словам Путина, «в ходе нашего председательства мы намерены сделать все, чтобы эффективно способствовать реализации решений, принятых на нынешнем саммите, в том числе касающихся расширения круга участников объединения».
23 августа стало известно о планах Нового банка развития (НБР) БРИКС выпустить номинированные в рупиях облигации на сумму $2,5 млрд для финансирования проектов организации. Об этом на пленарном заседании заявил финансовый директор НБР Лесли Маасдорп, впрочем, не приведший деталей. А премьер-министр Индии Моди, наблюдавший после окончания заседания в прямом эфире за успешной посадкой на Луну спускаемого аппарата межпланетной станции «Чандраян-3», предложил создать космический консорциум стран – членов БРИКС. По итогам саммита ожидается принятие традиционного итогового документа для встреч лидеров клуба – йоханнесбургской декларации, в тексте которой, вполне возможно, будут отражены согласованные инициативы.
Критерии принятия для новых членов организации могут быть связаны с масштабами и характером экономики стран-претендентов, а также с политическими обязательствами новых участников, считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Эти обязательства, вероятно, должны также поддерживать ряд политических позиций, которые ранее фиксировались документами БРИКС, считает эксперт.
В числе таких позиций, по его словам, можно назвать зафиксированные в пекинской декларации, принятой по итогам саммита БРИКС в 2022 г., призывы к реформе глобального управления, многосторонности, реформе ООН, справедливой свободной торговле. «Думаю, что как минимум новые члены должны быть согласны с этими установками», – полагает Кашин.
Основным экономическим лейтмотивом БРИКС в течение следующего года российского председательства будет наращивание торговых расчетов в национальных валютах, полагает основатель компании BRICS+ Analytics, член Российского совета по международным делам Ярослав Лисоволик. Эксперт заметил, что для более эффективного использования национальных валют необходимо среди всего прочего снижение таможенных барьеров. Он также не исключил использования расчетов в национальных валютах со странами БРИКС+, которые собираются вступить в объединение. «Сделать можно намного больше, надо расширять повестку экономического взаимодействия. Финансовые рынки будут более внимательно следить за деятельностью БРИКС. Клубу надо думать, как выстраивать коммуникационную политику в их отношении», – подчеркнул Лисоволик.
Также эксперт отметил, что недавнее заявление председателя НБР Дилмы Русефф (бывшего президента Бразилии) об ограничении инвестиций банка в Россию в связи с угрозой санкций может осложнить формирование кредитного портфеля НБР. В то же время Лисоволик уверен, что эти и другие риски могут быть минимизированы альтернативными механизмами финансирования и другими совместными инструментами стран – членов БРИКС.
Одновременное участие Индии в американском проекте «Артемида» по строительству станции в дальнем космосе и в будущих космических инициативах БРИКС не противоречит ничьим интересам, считает член-корреспондент Академии космонавтики Андрей Ионин. Он объясняет, что предложение Нью-Дели по созданию консорциума космических исследований БРИКС не только осуществимо, но и положит будущее расширению взаимодействия стран-участниц в космической сфере, созданию общей системы спутникового интернета и совместной лунной программы. В частности, система спутникового интернета, как отмечает Ионин, является одним из ключевых элементов цифрового суверенитета стран – членов БРИКС. Тем не менее, отметил эксперт, БРИКС будет открыт к партнерству в космической сфере в том числе с Соединенными Штатами. «Принуждать страны к выбору – это западный стиль. Нужно, наоборот, поощрять совместные проекты, так как освоение Луны и космоса является целью всего человечества, а не какой-то отдельно взятой страны», – резюмировал Ионин.