Камбоджа и Пакистан отказались от участия в саммите в Швейцарии
Камбоджа и Пакистан отказались от участия в саммите по Украине в Швейцарии, сообщают издание Khmer Times и агентство ТАСС.
Председатель сената Камбоджи Хун Сен подтвердил, что страна не приняла приглашение президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, добиться успеха на саммите не получится из-за отсутствия России в качестве приглашенного участника. Кроме того, Хун Сен призвал не выдвигать обвинения в сторону Китая из-за отказа Камбоджи участвовать в конференции.
«Прекратите связывать Камбоджу с геополитическими играми против Китая», – заявил он.
Кроме того, ТАСС со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что Пакистан воздержался от участия в саммите. По словам источника, страна сохраняет свой нейтралитет, она сделала «много шагов вперед и взяла на себя большое бремя».
Конференция по Украине в Швейцарии пройдет 15-16 июня, на нее приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. Как пишет Bloomberg, по состоянию на 4 июня более 100 стран и 75 глав государств подтвердили свое участие. «Известия» 7 июня писали, что на саммит собираются приехать представители только 80 стран. Россию на саммит не пригласили.