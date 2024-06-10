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Камбоджа и Пакистан отказались от участия в саммите в Швейцарии

Ведомости

Камбоджа и Пакистан отказались от участия в саммите по Украине в Швейцарии, сообщают издание Khmer Times и агентство ТАСС.

Председатель сената Камбоджи Хун Сен подтвердил, что страна не приняла приглашение президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, добиться успеха на саммите не получится из-за отсутствия России в качестве приглашенного участника. Кроме того, Хун Сен призвал не выдвигать обвинения в сторону Китая из-за отказа Камбоджи участвовать в конференции.

«Прекратите связывать Камбоджу с геополитическими играми против Китая», – заявил он.

Кроме того, ТАСС со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что Пакистан воздержался от участия в саммите. По словам источника, страна сохраняет свой нейтралитет, она сделала «много шагов вперед и взяла на себя большое бремя».

Конференция по Украине в Швейцарии пройдет 15-16 июня, на нее приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. Как пишет Bloomberg, по состоянию на 4 июня более 100 стран и 75 глав государств подтвердили свое участие. «Известия» 7 июня писали, что на саммит собираются приехать представители только 80 стран. Россию на саммит не пригласили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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