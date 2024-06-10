Камбоджа и Пакистан отказались от участия в саммите в Швейцарии

Конференция по Украине в Швейцарии пройдет 15-16 июня, на нее приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. Как пишет Bloomberg, по состоянию на 4 июня более 100 стран и 75 глав государств подтвердили свое участие. «Известия» 7 июня писали, что на саммит собираются приехать представители только 80 стран. Россию на саммит не пригласили.