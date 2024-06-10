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Лавров поблагодарил Китай за решение не участвовать в саммите по Украине

Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поблагодарил китайского коллегу Ван И за решение Пекина не участвовать в саммите по Украине в Швейцарии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи министров двух стран.

Отмечается, что Лавров «выразил признательность китайским партнерам за сбалансированную и последовательную линию по кризису вокруг Украины». В МИДе сочли конференцию в Швейцарии не предполагающей «равноправного участия России и справедливого учета всех мирных инициатив и текущих реалий».

Конференция по вопросу установления мира на Украине запланирована на 15-16 июня в Швейцарии. На нее приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. Для участия в мирной конференции зарегистрировались 90 стран и организаций, сообщило правительство Швейцарии.

От участия в саммите, в частности, отказались Китай, Мексика, Никарагуа, Бразилия и др. 3 июня в МИД КНР заявили, что неучастие страны в саммите не означает, что Пекин не поддерживает мир. Свой отказ ехать в Швейцарию страны объясняют тем, что в переговорах должны участвовать обе стороны конфликта.

Россия же на саммит приглашена не была. В Кремле сочли инициативу бесперспективной и абсурдной. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что конференция по Украине не имеет ничего общего с миром.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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