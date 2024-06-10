Лавров поблагодарил Китай за решение не участвовать в саммите по Украине

От участия в саммите, в частности, отказались Китай, Мексика, Никарагуа, Бразилия и др. 3 июня в МИД КНР заявили, что неучастие страны в саммите не означает, что Пекин не поддерживает мир. Свой отказ ехать в Швейцарию страны объясняют тем, что в переговорах должны участвовать обе стороны конфликта.