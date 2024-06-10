Лавров поблагодарил Китай за решение не участвовать в саммите по Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поблагодарил китайского коллегу Ван И за решение Пекина не участвовать в саммите по Украине в Швейцарии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи министров двух стран.
Отмечается, что Лавров «выразил признательность китайским партнерам за сбалансированную и последовательную линию по кризису вокруг Украины». В МИДе сочли конференцию в Швейцарии не предполагающей «равноправного участия России и справедливого учета всех мирных инициатив и текущих реалий».
Конференция по вопросу установления мира на Украине запланирована на 15-16 июня в Швейцарии. На нее приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. Для участия в мирной конференции зарегистрировались 90 стран и организаций, сообщило правительство Швейцарии.
От участия в саммите, в частности, отказались Китай, Мексика, Никарагуа, Бразилия и др. 3 июня в МИД КНР заявили, что неучастие страны в саммите не означает, что Пекин не поддерживает мир. Свой отказ ехать в Швейцарию страны объясняют тем, что в переговорах должны участвовать обе стороны конфликта.
Россия же на саммит приглашена не была. В Кремле сочли инициативу бесперспективной и абсурдной. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что конференция по Украине не имеет ничего общего с миром.