Для участия в конференции по Украине в Швейцарии зарегистрированы 90 стран

Конференция по вопросу установления мира на Украине запланирована на 15-16 июня в Швейцарии. На нее приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. Bloomberg со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского сообщало, что по состоянию на 4 июня более 100 стран и 75 глав государств уже подтвердили свое участие. «Известия» же пишут, что на саммит намерены приехать представители только 80 стран, большинство из них – члены западной коалиции, включая страны НАТО и ЕС.