Для участия в конференции по Украине в Швейцарии зарегистрированы 90 стран
Для участия в мирной конференции по Украине в Швейцарии зарегистрировались 90 стран и организаций, передает агентство Reuters со ссылкой на правительство Швейцарии.
Согласно заявлению правительства, целью саммита будет совместное определение дорожной карты по вовлечению России и Украины в будущий мирный процесс.
8 июня посол Боливии в России Мария Луиза Рамос Урсагасте сообщила, что Боливия не будет принимать участия в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку такие вопросы должны решаться в присутствии всех сторон конфликта.
7 июня от участия в конференции отказались Мексика и Никарагуа. В посольстве Мексики в РФ отметили, что страна выступает за мирное урегулирование, но ждет переговоров, в которых примут участие обе стороны конфликта. В МИД Никарагуа предстоящий саммит назвали политическим фарсом, у которого нет цели найти путь к миру.
Конференция по вопросу установления мира на Украине запланирована на 15-16 июня в Швейцарии. На нее приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. Bloomberg со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского сообщало, что по состоянию на 4 июня более 100 стран и 75 глав государств уже подтвердили свое участие. «Известия» же пишут, что на саммит намерены приехать представители только 80 стран, большинство из них – члены западной коалиции, включая страны НАТО и ЕС.