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Путин назвал трагедию в Донбассе причиной начала спецоперации на Украине

Ведомости

Трагедия в Донбассе вынудила Россию начать специальную военную операцию на Украине, заявил российский президент Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

«Именно трагедия, которая происходила в Донбассе, в том числе в Луганской народной республике, вынудила, просто заставила Россию начать эту военную операцию, о которой сегодня все хорошо знают. Прежде всего, целью этой операции является помощь людям, помощь нашим людям, проживающим в Донбассе», — сказал Путин (цитата по сайту Кремля).

«Россия будет действовать последовательно, добьемся, чтобы жизнь в Донбассе нормализовалась», — добавил Путин.

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР 22 февраля и последующее их обращение к России за военной помощью «на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками».

Украина 24 февраля разорвала дипотношения с Россией. Попытки мирных переговоров, проходивших в марте на территории Белоруссии и в Стамбуле, не привели к значительным результатам, за исключением некоторых договоренностей об организации «зеленых коридоров» для эвакуации гражданских лиц и обменов пленными.

Минобороны России 25 марта заявило, что задачи первого этапа спецоперации в целом выполнены, после чего можно «сосредоточить основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса». В начале апреля российские войска вышли из Киевской, Черниговской и Сумской областей.

19 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о начале «следующей фазы» спецоперации на Украине. «Операция на востоке Украины направлена, как уже было объявлено с самого начала, на полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Эта операция продолжится, следующая фаза этой операции начинается. Я уверен, что это будет очень важный момент всей специальной операции», — сказал министр в интервью India Today.

Ранее по теме: Лавров объявил о начале «следующей фазы» спецоперации на Украине

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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