Лавров объявил о начале «следующей фазы» спецоперации на Украине
Начинается следующий этап специальной военной операции на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today.
«Операция на востоке Украины направлена, как уже было объявлено с самого начала, на полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Эта операция продолжится, следующая фаза этой операции начинается. Я уверен, что это будет очень важный момент всей специальной операции», — добавил министр.
Ранее сегодня, 19 апреля, Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удары по 1260 военным объектам Украины, в том числе по 25 пунктам управления. В ведомстве отметили, что были уничтожены пункты управления украинских подразделений в районах населенных пунктов Николаев и Кировск, два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Воскресенска, две зенитные ракетные пусковые установки «Бук-М1» в районах Гуляй Поле и Николаевка Вторая, а также 1214 мест сосредоточения украинских солдат.
Помимо этого представитель военного ведомства ДНР Эдуард Басурин сообщил о том, что войска республики частично приступили к штурму территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Как ранее сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков, остатки украинской группировки в Мариуполе заблокированы на территории комбината «Азовсталь», остальная территория города полностью зачищена.
12 апреля президент России Владимир Путин отметил, что военная операция на Украине идет по плану. «Ход специальной военной операции идет по плану. Я, конечно, смотрю внимательно за дискуссиями, которые в нашем обществе происходят, за границей. Мы ничего не должны закрывать от общественности, ничего не скрывать, должны освещать эту боевую работу объективно», — добавил президент. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в свою очередь, отказался назвать сроки окончания операции на Украине. «Нет, не озвучивается», — ответил Песков на вопрос, известен ли срок спецоперации и озвучивается ли он.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.