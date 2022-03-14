Песков отказался назвать сроки окончания операции на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о предполагаемом сроке окончания спецоперации на Украине.
«Нет, не озвучивается», — ответил Песков на вопрос, известен ли срок спецоперации и озвучивается ли он. Он также опроверг сообщения СМИ, что Россия запросила у Китая военную помощь. «Нет, Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции. Как мы говорили, она развивается по плану и будет завершена в срок и в полном объеме», — подчеркнул Песков.
Ранее издания The Wall Street Journal и CNN со ссылкой на американских чиновников сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о помощи в проведении спецоперации на Украине. Речь, в частности, шла о военном оборудовании, в том числе дронах, и «экономической поддержке». Схожую информацию опубликовала также газета Financial Times.
Затем советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с предупреждением к Китаю. Чиновник сказал, что страну ждут последствия, если она будет пытаться помочь России компенсировать потери от санкций Запада. Официальный представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь опроверг сообщения о якобы просьбе России о военной помощи.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту жителей ДНР и ЛНР, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 11 марта министр обороны Сергей Шойгу предложил Путину разрешить участвовать в спецоперации добровольцам с Ближнего Востока: по его словам, заявки на участие подали около 16 000 человек. Песков позднее пояснил, что речь об участии российских добровольцев в операции не идет.