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Песков отказался назвать сроки окончания операции на Украине

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о предполагаемом сроке окончания спецоперации на Украине.

«Нет, не озвучивается», — ответил Песков на вопрос, известен ли срок спецоперации и озвучивается ли он. Он также опроверг сообщения СМИ, что Россия запросила у Китая военную помощь. «Нет, Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции. Как мы говорили, она развивается по плану и будет завершена в срок и в полном объеме», — подчеркнул Песков.

Ранее издания The Wall Street Journal и CNN со ссылкой на американских чиновников сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о помощи в проведении спецоперации на Украине. Речь, в частности, шла о военном оборудовании, в том числе дронах, и «экономической поддержке». Схожую информацию опубликовала также газета Financial Times.

Затем советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с предупреждением к Китаю. Чиновник сказал, что страну ждут последствия, если она будет пытаться помочь России компенсировать потери от санкций Запада. Официальный представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь опроверг сообщения о якобы просьбе России о военной помощи.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту жителей ДНР и ЛНР, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 11 марта министр обороны Сергей Шойгу предложил Путину разрешить участвовать в спецоперации добровольцам с Ближнего Востока: по его словам, заявки на участие подали около 16 000 человек. Песков позднее пояснил, что речь об участии российских добровольцев в операции не идет.

Ранее по теме: Китай опроверг данные о просьбе военной помощи от России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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