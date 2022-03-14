Песков отказался назвать сроки окончания операции на Украине

«Нет, не озвучивается», — ответил Песков на вопрос, известен ли срок спецоперации и озвучивается ли он. Он также опроверг сообщения СМИ, что Россия запросила у Китая военную помощь. «Нет, Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции. Как мы говорили, она развивается по плану и будет завершена в срок и в полном объеме», — подчеркнул Песков.