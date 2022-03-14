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Китай опроверг данные о просьбе военной помощи от России

Ведомости

Сообщения США о том, что Россия запросила у Китая помощь в военной операции в Донбассе и на Украине, не соответствуют действительности, заявил на брифинге официальный представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь.

«Соответствующие сообщения, распространяемые американской стороной, являются ложной информацией», — сказал он (цитата по ТАСС).

По мнению Чжао Лицзяня, Вашингтон намеренно распространяет о Китае ложные сведения в контексте ситуации на Украине. Дипломат отметил важность проявления сдержанности, подчеркнув, что нужно продвигать тему дипломатического урегулирования происходящего, а не содействовать эскалации.

Ранее издания The Wall Street Journal и CNN со ссылкой на американских чиновников сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о помощи в проведении спецоперации на Украине. Речь, в частности, шла о военном оборудовании, в том числе дронах, и «экономической поддержке». Схожую информацию опубликовала также газета Financial Times.

Затем советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с предупреждением к Китаю. Чиновник сказал, что страну ждут последствия, если она будет пытаться помочь России компенсировать потери от санкций Запада.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик от «киевского режима», а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как утверждают в ведомстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

Ранее по теме: США предупредили Китай о последствиях за попытку помочь России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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