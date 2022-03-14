Китай опроверг данные о просьбе военной помощи от России

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик от «киевского режима», а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как утверждают в ведомстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.