Китай опроверг данные о просьбе военной помощи от России
Сообщения США о том, что Россия запросила у Китая помощь в военной операции в Донбассе и на Украине, не соответствуют действительности, заявил на брифинге официальный представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь.
«Соответствующие сообщения, распространяемые американской стороной, являются ложной информацией», — сказал он (цитата по ТАСС).
По мнению Чжао Лицзяня, Вашингтон намеренно распространяет о Китае ложные сведения в контексте ситуации на Украине. Дипломат отметил важность проявления сдержанности, подчеркнув, что нужно продвигать тему дипломатического урегулирования происходящего, а не содействовать эскалации.
Ранее издания The Wall Street Journal и CNN со ссылкой на американских чиновников сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о помощи в проведении спецоперации на Украине. Речь, в частности, шла о военном оборудовании, в том числе дронах, и «экономической поддержке». Схожую информацию опубликовала также газета Financial Times.
Затем советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с предупреждением к Китаю. Чиновник сказал, что страну ждут последствия, если она будет пытаться помочь России компенсировать потери от санкций Запада.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик от «киевского режима», а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как утверждают в ведомстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.