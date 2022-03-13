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Политика

США предупредили Китай о последствиях за попытку помочь России

Ведомости

Китай ждут последствия, если страна будет пытаться помочь России компенсировать потери от санкций Запада, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы внимательно следим за тем, в какой степени Китай на самом деле оказывает материальную и экономическую поддержку России. Мы донесли до Пекина, что не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России ее экономические потери (от западных санкций)», — сказал Салливан в интервью телеканалу CNN (цитата по «РИА Новости»).

Советник президента не ответил на вопрос о готовности США ввести рестрикции в отношении Пекина.

Вашингтон примет меры, если Китай откажется соблюдать введенные западными странами санкции против России, средства у США для этого есть, заявила ранее на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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«Китай соблюдает введенные санкции. Они явно воздержались и от голосования в Совете Безопасности ООН, и сделали некоторые замечания по поводу суверенитета и территориальной целостности Украины. Если они не соблюдают санкции, <...> у нас явно есть средства для принятия мер», — сказала Псаки.

Министр финансов России Антон Силуанов отмечал, что часть золотовалютных резервов России находится в юанях, а страны Запада добиваются от КНР введения ограничений по доступу к валюте. Давление оказывается и в попытке ограничить торговлю России с Китаем, говорил Силуанов в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Китай не намерен присоединяться к санкциям, введенным западными странами в отношении России из-за спецоперации на Украине, говорил ранее глава комитета по регулированию банковской и страховой деятельности Китая Го Шуцин.

Помимо этого МИД КНР заявил, что Китай продолжит импортировать российский природный газ и поддерживать регулярные торговые контакты. Внешнеполитическое ведомство также сообщило, что продолжит содействовать деэскалации ситуации на Украине и приветствует российско-украинские переговоры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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