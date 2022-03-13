США предупредили Китай о последствиях за попытку помочь России

«Мы внимательно следим за тем, в какой степени Китай на самом деле оказывает материальную и экономическую поддержку России. Мы донесли до Пекина, что не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России ее экономические потери (от западных санкций)», — сказал Салливан в интервью телеканалу CNN (цитата по «РИА Новости»).