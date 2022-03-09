США обещают наказывать китайские компании, обходящие антироссийские санкции

США обещают наказывать китайские компании, обходящие антироссийские санкцииНо жестко контролировать российско-китайскую торговлю американцам будет трудно
США накажут китайские компании, помогающие России, заявила 9 марта министр торговли США Джина Раймондо. В беседе с газетой The New York Times она сообщила, что Вашингтон может отрезать китайские предприятия, продолжающие экспорт в Россию, от поставок американского оборудования и программного обеспечения. По словам Раймондо, во власти США «по существу закрыть» SMIC, крупнейшую компанию по производству микрочипов в континентальном Китае, а также любое другое предприятие КНР, нарушающее американские санкции. Раймондо считает, что такое нарушение санкций заключается в поставках России чипов и других продвинутых технологий.
Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил в ответ, что власти примут решительные меры для защиты прав и интересов китайских предприятий и частных лиц. «Китай решительно выступает против любых односторонних санкций США и применения ими принципа экстерриториальности. При рассмотрении вопроса Украины и отношений с Россией американской стороне необходимо строго и точно учитывать озабоченность Китая и не допускать ущемления прав и интересов китайской стороны», – заявил представитель МИДа. Он также раскритиковал введение санкций против экспорта российских нефти и газа, заявив, что такие меры приведут к экономическим проблемам и падению уровня жизни в «соответствующих странах».