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США обещают наказывать китайские компании, обходящие антироссийские санкции

Но жестко контролировать российско-китайскую торговлю американцам будет трудно
Глеб Мишутин Илья Лакстыгал
Aly Song / Reuters

США накажут китайские компании, помогающие России, заявила 9 марта министр торговли США Джина Раймондо. В беседе с газетой The New York Times она сообщила, что Вашингтон может отрезать китайские предприятия, продолжающие экспорт в Россию, от поставок американского оборудования и программного обеспечения. По словам Раймондо, во власти США «по существу закрыть» SMIC, крупнейшую компанию по производству микрочипов в континентальном Китае, а также любое другое предприятие КНР, нарушающее американские санкции. Раймондо считает, что такое нарушение санкций заключается в поставках России чипов и других продвинутых технологий.

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил в ответ, что власти примут решительные меры для защиты прав и интересов китайских предприятий и частных лиц. «Китай решительно выступает против любых односторонних санкций США и применения ими принципа экстерриториальности. При рассмотрении вопроса Украины и отношений с Россией американской стороне необходимо строго и точно учитывать озабоченность Китая и не допускать ущемления прав и интересов китайской стороны», – заявил представитель МИДа. Он также раскритиковал введение санкций против экспорта российских нефти и газа, заявив, что такие меры приведут к экономическим проблемам и падению уровня жизни в «соответствующих странах».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных