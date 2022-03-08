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Политика

Псаки пообещала ответные меры при несоблюдении Китаем антироссийских санкций

Ведомости

Вашингтон примет меры, если Китай откажется соблюдать введенные западными странами санкции против России, средства у США для этого есть, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Китай соблюдает введенные санкции. Они явно воздержались и от голосования в Совете безопасности ООН и сделали некоторые замечания по поводу суверенитета и территориальной целостности Украины. Если они не соблюдают санкции, <...> у нас явно есть средства для принятия мер», — сказала Псаки.

Китай не намерен присоединяться к санкциям, введенным западными странами в отношении России из-за спецоперации на Украине, говорил ранее глава комитета по регулированию банковской и страховой деятельности Китая Го Шуцин.

Помимо этого МИД КНР заявил, что Китай продолжит импортировать российский природный газ и поддерживать регулярные торговые контакты. Внешнеполитическое ведомство также сообщило, что продолжит содействовать деэскалации ситуации на Украине и приветствует российско-украинские переговоры.

Западные страны стали вводить против России санкции в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, а также после начала спецоперации на Украине.

Ограничения разного рода против России ввели США, ЕС, Великобритания, Канада, Япония, Швейцария, Сингапур, Новая Зеландия, Тайвань, Южная Корея и Черногория. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий. Также США, ЕС, Швейцария и другие ввели запрет на операции с российскими правительственными учреждениями и Центральным банком. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных