Псаки пообещала ответные меры при несоблюдении Китаем антироссийских санкций
Вашингтон примет меры, если Китай откажется соблюдать введенные западными странами санкции против России, средства у США для этого есть, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Китай соблюдает введенные санкции. Они явно воздержались и от голосования в Совете безопасности ООН и сделали некоторые замечания по поводу суверенитета и территориальной целостности Украины. Если они не соблюдают санкции, <...> у нас явно есть средства для принятия мер», — сказала Псаки.
Китай не намерен присоединяться к санкциям, введенным западными странами в отношении России из-за спецоперации на Украине, говорил ранее глава комитета по регулированию банковской и страховой деятельности Китая Го Шуцин.
Помимо этого МИД КНР заявил, что Китай продолжит импортировать российский природный газ и поддерживать регулярные торговые контакты. Внешнеполитическое ведомство также сообщило, что продолжит содействовать деэскалации ситуации на Украине и приветствует российско-украинские переговоры.
Западные страны стали вводить против России санкции в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, а также после начала спецоперации на Украине.
Ограничения разного рода против России ввели США, ЕС, Великобритания, Канада, Япония, Швейцария, Сингапур, Новая Зеландия, Тайвань, Южная Корея и Черногория. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий. Также США, ЕС, Швейцария и другие ввели запрет на операции с российскими правительственными учреждениями и Центральным банком.