Псаки пообещала ответные меры при несоблюдении Китаем антироссийских санкций

«Китай соблюдает введенные санкции. Они явно воздержались и от голосования в Совете безопасности ООН и сделали некоторые замечания по поводу суверенитета и территориальной целостности Украины. Если они не соблюдают санкции, <...> у нас явно есть средства для принятия мер», — сказала Псаки.