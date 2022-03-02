Китай отказался присоединяться к западным санкциям против России

ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ РФ, за исключением тех, которые необходимы для обеспечения «финансовой стабильности». Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что благодаря санкциям будет заморожено около половины финансовых резервов ЦБ. США, Евросоюз, Канада и Великобритания также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.