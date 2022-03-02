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Политика

Китай отказался присоединяться к западным санкциям против России

Ведомости

Китай не намерен присоединяться к санкциям, введенным западными странами в отношении России из-за вооруженного конфликта на Украине. Об этом заявил глава комитета по регулированию банковской и страховой деятельности Китая Го Шуцин.

«Мы не будем присоединяться к таким санкциям, к тому же мы продолжаем поддерживать нормальные торгово-экономические и финансовые связи с соответствующими сторонами», — заявил чиновник на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

В Пекине считают, что влияние антироссийских санкций на экономику Китая не слишком очевидно и будет оставаться незначительным и в будущем из-за стабильности и прочности экономического и финансового положения страны.

МИД КНР в среду заявил, что Китай продолжит импортировать российский природный газ и поддерживать регулярные торговые контакты. Внешнеполитическое ведомство также сообщило, что продолжит содействовать деэскалации ситуации на Украине и приветствует российско-украинские переговоры.

После начала военной операции по «демилитаризации и денацификации» Украины США, Евросоюз и другие западные страны начали вводить экономические, финансовые и персональные санкции против России, а также ее компаний, чиновников, политиков, бизнесменов и журналистов.

ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ РФ, за исключением тех, которые необходимы для обеспечения «финансовой стабильности». Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что благодаря санкциям будет заморожено около половины финансовых резервов ЦБ. США, Евросоюз, Канада и Великобритания также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных