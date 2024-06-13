Reuters: Китай продвигает свой план по Украине перед саммитом в Швейцарии

В Азии свое участие подтвердили союзники США – Филиппины и Япония, а также Таиланд, Сингапур и Восточный Тимор. Малайзия заявила, что воздержится от участия, как и Камбоджа, имеющая тесные экономические связи с Китаем. Президент сената Камбоджи Хун Сен отрицает, что Пекин оказывал на него давление, чтобы он не участвовал в конференции. Индонезия направит своего посла в Берн. Вьетнам пока не определился со своей позицией.