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Reuters: Китай продвигает свой план по Украине перед саммитом в Швейцарии

Ведомости

Китай, намеренный пропустить швейцарский саммит по Украине, продвигает собственный альтернативный план. Об этом сообщили Reuters сразу 10 дипломатов, один из них назвал кампанию Пекина «тонким бойкотом» встречи в Швейцарии.

Отмечается, что Украина, Соединенные Штаты и западные правительства усиленно лоббировали участие Китая в переговорах, поскольку они стремятся придать саммиту легитимность и достичь широкого консенсуса.

В беседах с представителями развивающихся стран Китай не критиковал саммит в Швейцарии и не просил страны воздержаться от участия. Но один из дипломатов рассказал, что Пекин сообщает развивающимся странам, что встреча приведет к затягиванию конфликта. Еще два дипломата сказали, что Китай сообщает западным странам, что многие развивающиеся страны разделяют взгляды КНР на конференцию.

По словам дипломатов, в преддверии саммита Китай активизировал информационную работу, проводя встречи с высокопоставленными иностранными гостями. Специальный посланник Пекина по евразийским делам Ли Хуэй в прошлом месяце посетил Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты и встретился с официальными представителями развивающихся стран в их посольствах в Пекине.

Китай таким образом пытается привлечь развивающиеся страны к мирному плану, разработанному совместно с Бразилией. КНР призывает провести международную мирную конференцию «в надлежащее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также справедливым обсуждением всех мирных планов». Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что план поддержали 45 стран, а более двух десятков либо присоединились к нему, либо «серьезно рассматривают» его.

Reuters не удалось выяснить, какое влияние оказало лоббирование со стороны Китая, но число зарегистрированных участников саммита в Люцерне снизилось до 90 по сравнению со 107, которые, по словам офиса президента Украины Владимира Зеленского, подтверждали участие в началу июня.

В Азии свое участие подтвердили союзники США – Филиппины и Япония, а также Таиланд, Сингапур и Восточный Тимор. Малайзия заявила, что воздержится от участия, как и Камбоджа, имеющая тесные экономические связи с Китаем. Президент сената Камбоджи Хун Сен отрицает, что Пекин оказывал на него давление, чтобы он не участвовал в конференции. Индонезия направит своего посла в Берн. Вьетнам пока не определился со своей позицией.

Саммит по вопросу установления мира на Украине состоится 15-16 июня в швейцарском городе Люцерне. На него были приглашены более 160 делегаций на уровне первых лиц. Россию на саммит не позвали.

 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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