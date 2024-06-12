Индия примет участие в саммите по Украине в Швейцарии
Представители Индии будут участвовать в мирной конференции по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии. Об этом сообщил на брифинге первый заместитель министра иностранных дел Индии Винай Кватра.
«Индия примет участие в мирной конференции, которая пройдет в Швейцарии, на соответствующем уровне. В настоящее время продолжается обсуждение этого вопроса. Как только мы примем решение о представителе Индии, мы будем рады поделиться этой информацией», – сказал он (цитата по ТАСС).
В начале июня The Hindustan Times со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр и министр иностранных дел Индии не будут участвовать в саммите, при этом делегация страны прибудет на конференцию. Участие Нью-Дели в конференции может быть на том же уровне, что и в прошлых мирных саммитах в Джидде, Давосе и Копенгагене. Тогда страну представляли секретарь МИД Индии или заместитель советника по национальной безопасности страны.
С 15 по 16 июня в Швейцарии пройдет конференция по Украине. Bloomberg со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского сообщал, что по состоянию на 4 июня более 100 стран и 75 глав государств подтвердили свое участие. Правительство Швейцарии сообщило, что для участия в саммите зарегистрировалось 90 стран и организаций. От участия в конференции отказались Китай, Мексика, Никарагуа и другие страны. Россию на саммит не пригласили.