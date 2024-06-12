Индия примет участие в саммите по Украине в Швейцарии

В начале июня The Hindustan Times со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр и министр иностранных дел Индии не будут участвовать в саммите, при этом делегация страны прибудет на конференцию. Участие Нью-Дели в конференции может быть на том же уровне, что и в прошлых мирных саммитах в Джидде, Давосе и Копенгагене. Тогда страну представляли секретарь МИД Индии или заместитель советника по национальной безопасности страны.