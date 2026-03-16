Песков указал на «другие приоритеты» американских переговорщиков по Украине

Песков указал на «другие приоритеты» американских переговорщиков по УкраинеМесто новой встречи пока не определено
У переговорщиков США в настоящее время «другие приоритеты». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей» о словах украинского лидера Владимира Зеленского об отказе США от переговоров по Украине за пределами Соединенных Штатов.
«У них [американских переговорщиков] много нагрузки на других направлениях – хорошо понятно. И действительно, пока место встречи не определено», – сказал Песков.
15 марта Песков в комментарии Financial Times говорил, что трехсторонние переговоры России, Украины и США поставлены на паузу.
Последний раунд трехсторонних переговоров при посредничестве американцев прошел в Женеве 17–18 февраля. Следующая встреча, запланированная на 5 марта в Абу-Даби, была отложена из-за американо-израильских ударов по Ирану.