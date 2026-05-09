Ушаков рассказал о контактах с США и дал совет Зеленскому «звонить в Москву»Россия готова принять с визитом украинского лидера
Помощник президента России Юрий Ушаков ответил на вопросы «Ведомостей» перед переговорами Владимира Путина с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом 9 мая в Кремле. В частности, Ушаков рассказал, что российская и американская делегации два дня вели переговоры о возможном установлении перемирия между Москвой и Киевом с 9 по 11 мая. Стороны утвердили его накануне вечером 8 мая, а первым объявил об этом президент США Дональд Трамп.
Ушаков добавил, что, по его мнению, озвученные надежды лидера Белого дома на возможное продолжение перемирия и после 11 мая можно назвать «неподкрепленными [реальной ситуацией]», так как это зависит не только от него, а также от «двух других сторон». Пока что Россия и Украина при посредничестве договорились только о трехдневном перемирии в честь Великой Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнул Ушаков.
Ушаков также ответил на вопрос «Ведомостей» о том, говорил ли Путину приехавший с визитом в Москву премьер Словакии Роберт Фицо о намерении президента Украины Владимира Зеленского провести встречу с Путиным (об этом, в частности, говорил накануне пресс-секретарь Фицо). «Это старые сигналы, которые передавались через многих лиц, в том числе через Трампа. И наш президент много раз отвечал – если он [Зеленский] хочет, то пусть звонит в Москву, мы готовы принять [с визитом]», – сказал он. В случае же просто передачи подобных сигналов через посредников ситуация затем просто «подвисает в воздухе», добавил Ушаков.
При этом «особых сигналов» Фицо в Москве не передавал, но о своем разговоре с Зеленским в Ереване на полях саммита Европейского политического сообщества в начале мая сейчас все-таки рассказал. Наконец, Ушаков пошутил, что про возможности Словакии сыграть некую посредническую роль «не успели спросить».
Кроме того, отвечая на вопросы других журналистов, Ушаков напомнил, что Трамп, как и Путин, тоже скоро посетит Китай. При этом помощник российского президента отверг возможность их встречи там.
Сисулит приезжает на праздничные мероприятия в Москву третий год подряд. Вице-премьер Александр Новак объявил, что стороны прорабатывают первую поставку российских нефтепродуктов в эту республику Юго-Восточной Азии.