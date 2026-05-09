Ушаков рассказал о контактах с США и дал совет Зеленскому «звонить в Москву»

Ушаков также ответил на вопрос «Ведомостей» о том, говорил ли Путину приехавший с визитом в Москву премьер Словакии Роберт Фицо о намерении президента Украины Владимира Зеленского провести встречу с Путиным (об этом, в частности, говорил накануне пресс-секретарь Фицо). «Это старые сигналы, которые передавались через многих лиц, в том числе через Трампа. И наш президент много раз отвечал – если он [Зеленский] хочет, то пусть звонит в Москву, мы готовы принять [с визитом]», – сказал он. В случае же просто передачи подобных сигналов через посредников ситуация затем просто «подвисает в воздухе», добавил Ушаков.