За время перемирия ВСУ свыше 1100 раз обстреляли позиции российских войск

Минобороны заявило о 8970 нарушениях режима прекращения огня
За время перемирия ВСУ совершили 1173 обстрела позиций российских войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Об этом сообщило Минобороны.

Удары наносились, в том числе, по гражданским объектам в Крыму, Адыгее и Чечне, Пермском, Ставропольском и Краснодарском краях, Тульской, Калужской, Смоленской, Орловской, Московской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Липецкой, Брянской, Белгородской и Курской областях.

При помощи беспилотников украинская армия нанесла 7151 удар. Всего в зоне спецоперации оборонное ведомство зафиксировало 8970 нарушений режима прекращения огня.

Группировки российских войск продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях, отметили в Минобороны. Однако ВС РФ зеркально реагировали на нарушения перемирия и наносили ответные удары по огневым позициям, а также поражали пункты управления беспилотниками.

Песков: попыток срыва празднования Дня Победы сегодня не было

Политика / Власть

В ходе ответной атаки группировка войск «Север» поразила живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Комаровка, Андреевка и Малая Корчаковка Сумской области, в Харьковской области – в районах Старицы, Избицкого и Вильчи. Подразделения «Южной» группировки войск отразили две атаки ВСУ в районах населенных пунктов Рай-Александровка и Константиновка ДНР. Подразделения «Центра» отразили восемь атак ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Кучеров Яр, Новый Донбасс, Шевченко, Ленина, Сергеевка, Новоалександровка ДНР и Новопавловка Днепропетровской области. «Восток» отразил атаку в районе Великомихайловки Днепропетровской области.

Президент РФ Владимир Путин принял решение о прекращении огня с 00:00 8 мая и до 10 мая. Минобороны сообщало, что на этот период будут прекращены удары ракетными войсками и артиллерией, оружием большой дальности, беспилотниками по местам дислокации ВСУ и украинской инфраструктуре. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет придерживаться перемирия 9 мая, если это будет делать и Москва.

Президент США Дональд Трамп позже высказал инициативу, что режим тишины стоит продлить до 11 мая. Россия и Украина согласились поддержать решение.

