Новак: РФ прорабатывает первую поставку нефтепродуктов в Лаос

Ведомости

Россия и Лаос ведут переговоры о поставке первой партии российских нефтепродуктов в республику. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью «Известиям».

Вице-премьер также подчеркнул, что Москва заинтересована в подписании долгосрочных соглашений на экспорт энергоносителей в иностранные государства.

Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы, сообщил Кремль. Визит Сисулита в Россию стал первой зарубежной поездкой в рамках нового президентского срока.

Российский лидер напомнил, что в 2025 г. страны отметили 65-летие установления дипломатических отношений. Путин также отметил позитивную динамику во взаимной торговле. По итогам прошлого года товарооборот увеличился в два раза по сравнению с 2024 г.

Президент РФ также указал на активное сотрудничество стран на международной арене и отметил, что новые возможности открываются в связи с получением Лаосом статуса партнера по диалогу с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).

