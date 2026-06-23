12 июня французский журнал Le Journal du Dimanche (JDD) высказал мнение, что условия урегулирования конфликта на Украине, выдвигаемые Киевом и его западными партнерами, заведомо неприемлемы для Москвы и не способствуют переговорному процессу. Издание обращает внимание на предложения, которые представили президент Украины Владимир Зеленский, а также лидеры Франции, Германии и Великобритании Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц и Кир Стармер. По мнению издания, сформулированные условия не оставляют пространства для компромисса и фактически исключают возможность их принятия российской стороной.