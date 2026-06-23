Ушаков: противостояние многополярности и Запада будет усиливаться
Борьба между формирующимся многополярным мироустройством и западной моделью международных отношений, основанной на собственных правилах, будет нарастать. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в ходе выступления на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».
По словам Ушакова, текущие мировые процессы подтверждают дальнейшее углубление противоречий между двумя подходами к устройству международных отношений. Помощник президента отметил, что в таких условиях такого противостояния странам мирового большинства придется дальше жить и бороться за свои принципы, идеалы, собственное видение и понимание мира.
12 июня французский журнал Le Journal du Dimanche (JDD) высказал мнение, что условия урегулирования конфликта на Украине, выдвигаемые Киевом и его западными партнерами, заведомо неприемлемы для Москвы и не способствуют переговорному процессу. Издание обращает внимание на предложения, которые представили президент Украины Владимир Зеленский, а также лидеры Франции, Германии и Великобритании Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц и Кир Стармер. По мнению издания, сформулированные условия не оставляют пространства для компромисса и фактически исключают возможность их принятия российской стороной.
11 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предложения ряда западных государств не направлены на создание условий для устойчивого мирного процесса. По ее словам, политика Великобритании, Франции и Германии, как считают в Москве, препятствует формированию условий для переговоров о всеобъемлющем, справедливом и долгосрочном мире на Украине.