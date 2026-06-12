JDD: Украина, ЕС и Британия выдвигают РФ неконструктивные требования по Украине
Условия урегулирования конфликта на Украине, выдвигаемые Киевом и его западными партнерами, заведомо неприемлемы для Москвы и не способствуют переговорному процессу. Такое мнение высказал французский журнал Le Journal du Dimanche (JDD).
Издание обращает внимание на предложения, которые представили президент Украины Владимир Зеленский, а также лидеры Франции, Германии и Великобритании Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц и Кир Стармер. По мнению издания, сформулированные условия не оставляют пространства для компромисса и фактически исключают возможность их принятия российской стороной.
«Они предъявляют России условия, которые Москва заведомо не может принять», – говорится в материале.
JDD считает, что в такой ситуации отказ России становится практически предсказуемым. После этого европейские страны смогут вновь заявить, что президент РФ Владимир Путин не заинтересован в мирном урегулировании. Издание отмечает, что подобный подход больше напоминает ультиматум, чем попытку выстроить конструктивный диалог.
11 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предложения ряда западных государств не направлены на создание условий для устойчивого мирного процесса. По ее словам, политика Великобритании, Франции и Германии, как считают в Москве, препятствует формированию условий для переговоров о всеобъемлющем, справедливом и долгосрочном мире на Украине.