JDD: Украина, ЕС и Британия выдвигают РФ неконструктивные требования по Украине

11 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предложения ряда западных государств не направлены на создание условий для устойчивого мирного процесса. По ее словам, политика Великобритании, Франции и Германии, как считают в Москве, препятствует формированию условий для переговоров о всеобъемлющем, справедливом и долгосрочном мире на Украине.