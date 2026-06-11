Захарова: инициативы Запада по Украине не способствуют достижению прочного мира

В этот же день министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе совместной пресс-конференции со своим чешским коллегой Яромиром Зуной сказал, что Германия планирует направить еще 300 млн евро на финансирование поставок снарядов для ВСУ. Средства будут направлены в рамках инициативы Чехии по поставке снарядов для Украины.