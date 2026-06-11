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Захарова: инициативы Запада по Украине не способствуют достижению прочного мира

Ведомости

Инициативы ряда западных стран по урегулированию конфликта на Украине не направлены на создание условий для устойчивого мирного процесса. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, лидеры Великобритании, Франции и Германии проводят курс, который, как считает российская сторона, препятствует формированию условий для переговоров о всеобъемлющем, справедливом и долгосрочном мире.

Она также отметила, что представители этих стран не скрывают своей позиции по данному вопросу.

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Политика / Власть

9 июня президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом заявил, что стороны подписали соглашение о совместном производстве беспилотников в рамках формата Drone Deal. По его словам, соглашение предусматривает развитие совместного производства и укрепление оборонного сотрудничества между двумя странами.

В этот же день министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе совместной пресс-конференции со своим чешским коллегой Яромиром Зуной сказал, что Германия планирует направить еще 300 млн евро на финансирование поставок снарядов для ВСУ. Средства будут направлены в рамках инициативы Чехии по поставке снарядов для Украины.

В апреле Украина и Германия согласовали новый оборонный пакет на сумму 4 млрд евро. По словам главы минобороны Украины Михаила Федорова, договоренности направлены на усиление противовоздушной обороны, развитие дальнобойных возможностей и запуск совместного производства беспилотников.

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