Лавров: не хочу думать, что целью саммита на Аляске было довооружение Киева
Не хотелось бы думать, что саммит Россия – США в Анкоридже был необходим Западу для довооружения Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время посольского круглого стола по ситуации вокруг Украины.
«Но, как видите, я не хочу даже подозревать, что Аляска, как и европейские действия, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Не хочу даже об этом думать, но на деле получилось так, как получилось», – подчеркнул министр.
По словам Лаврова, параметры урегулирования конфликта на Украине были согласованы с делегацией США уже почти год назад. Тогда Россия согласилась на схему действий, предложенную американскими переговорщиками, напомнил дипломат.
23 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что участники саммита G7 во Франции делали все, чтобы консолидировать Запад вокруг продолжения войны на Украине и свести на нет достигнутые ранее договоренности в Анкоридже. Он отметил, что на фоне посреднических усилий администрации президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию европейцы «весьма охотно» взяли на себя «инициативу в походе за стратегическим поражением России».
15 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что российская сторона, как и ранее, сохраняет приверженность договоренностям, достигнутым на саммите на Аляске, и рассчитывает на их практическую реализацию.