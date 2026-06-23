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Ушаков обвинил G7 в попытке «заставить забыть» Анкоридж

Ведомости

Участники саммита G7 во Франции делали все, чтобы консолидировать Запад вокруг продолжения войны на Украине и свести на нет достигнутые ранее договоренности в Анкоридже. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на «Примаковских чтениях».

«На упомянутой встрече «семерки» они, европейцы, делали все, чтобы Запад вновь консолидировано выступил за продолжение войны до последнего украинца, чтобы Анкоридж был забыт и перебит привкусом Эвиана», – сказал Ушаков.

Он отметил, что на фоне посреднических усилий администрации президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию европейцы «весьма охотно» взяли на себя «инициативу в походе за стратегическим поражением России».

21 июня Ушаков заявлял, что Россия ждет победы, а не выполнения анкориджских договоренностей. 15 июня глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил приверженность РФ договоренностям саммита на Аляске, а также рассказал о контактах с «евротройкой».

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