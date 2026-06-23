Ушаков обвинил G7 в попытке «заставить забыть» Анкоридж

Участники саммита G7 во Франции делали все, чтобы консолидировать Запад вокруг продолжения войны на Украине и свести на нет достигнутые ранее договоренности в Анкоридже. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на «Примаковских чтениях».