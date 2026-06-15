Что рассказал Лавров о контактах с «евротройкой» и приверженности Анкориджу

Что рассказал Лавров о контактах с «евротройкой» и приверженности АнкориджуГлава МИД РФ выступил перед журналистами после встречи с Лукашенко
- Обсуждение Украины с Лукашенко
- Европейское посредничество и язык ультиматумов
- Визит представителей США и приверженность договоренностям
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске обсудил ситуацию вокруг Украины, прокомментировал посреднические усилия европейских стран и анонсировал визит представителей США. «Ведомости» собрали основные тезисы из ответов министра журналистам.
Обсуждение Украины с Лукашенко
Украинский кризис был в центре внимания на встрече с белорусским лидером.
«Война, которую Запад руками украинского режима развязал после госпереворота, против Российской Федерации сначала гибридную, а потом горячую, – эта война не прекращается. Необходимо делать все, чтобы справедливость восторжествовала», – сказал министр.
Европейское посредничество и язык ультиматумов
Лавров сообщил, что послы «евротройки» на встрече в российском МИДе по Украине, которая прошла 11 июня, не принесли новых предложений. По его словам, эти страны навязчиво предлагают свои посреднические услуги, не желая оставаться в стороне.
Глава МИДа также раскритиковал позицию европейских властей, которые, по его мнению, ошибочно полагают, что Россия проигрывает, а Украина побеждает, и на этом основании выдвигают ультиматумы.
«Эти расчеты совершенно с негодными целями, и они иллюзорны», – подчеркнул Лавров.
Визит представителей США и приверженность договоренностям
Министр подтвердил, что в обозримом будущем состоится визит в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера. Он ожидает, что они сообщат о планах американской стороны по выполнению договоренностей.
«Россия привержена договоренностям на Аляске и рассчитывает, что согласованная там позиция будет воплощаться в жизнь», – заявил Лавров.