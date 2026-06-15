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Что рассказал Лавров о контактах с «евротройкой» и приверженности Анкориджу

Глава МИД РФ выступил перед журналистами после встречи с Лукашенко
Анна Нараева
Пелагия Тихонова / РИА Новости
Пелагия Тихонова / РИА Новости
Главное
  • Обсуждение Украины с Лукашенко
  • Европейское посредничество и язык ультиматумов
  • Визит представителей США и приверженность договоренностям

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске обсудил ситуацию вокруг Украины, прокомментировал посреднические усилия европейских стран и анонсировал визит представителей США. «Ведомости» собрали основные тезисы из ответов министра журналистам.

Обсуждение Украины с Лукашенко

Украинский кризис был в центре внимания на встрече с белорусским лидером.

«Война, которую Запад руками украинского режима развязал после госпереворота, против Российской Федерации сначала гибридную, а потом горячую, – эта война не прекращается. Необходимо делать все, чтобы справедливость восторжествовала», – сказал министр.

Европейское посредничество и язык ультиматумов

Лавров сообщил, что послы «евротройки» на встрече в российском МИДе по Украине, которая прошла 11 июня, не принесли новых предложений. По его словам, эти страны навязчиво предлагают свои посреднические услуги, не желая оставаться в стороне.

Глава МИДа также раскритиковал позицию европейских властей, которые, по его мнению, ошибочно полагают, что Россия проигрывает, а Украина побеждает, и на этом основании выдвигают ультиматумы.

«Эти расчеты совершенно с негодными целями, и они иллюзорны», – подчеркнул Лавров.

Визит представителей США и приверженность договоренностям

Министр подтвердил, что в обозримом будущем состоится визит в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера. Он ожидает, что они сообщат о планах американской стороны по выполнению договоренностей.

«Россия привержена договоренностям на Аляске и рассчитывает, что согласованная там позиция будет воплощаться в жизнь», – заявил Лавров.

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