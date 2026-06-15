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Лавров анонсировал визит Уиткоффа и Кушнера в Россию

Ведомости

Визит спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в Россию состоится в обозримом будущем, заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге в Минске 15 июня.

«Будем рассчитывать, что они сообщат о том, как американцы планируют выполнять договоренности, основанные целиком на их предложении», – сказал глава МИДа (цитата по «РИА Новости»).

14 июня президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились о визите Уиткоффа и Кушнера в Москву. 4 июня глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о контактах с Уиткоффом и Кушнером. 10 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил скорый приезд Уиткоффа и Кушнера в Москву для продолжения диалога об урегулировании конфликта на Украине.

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