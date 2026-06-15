Лавров анонсировал визит Уиткоффа и Кушнера в Россию
Визит спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в Россию состоится в обозримом будущем, заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге в Минске 15 июня.
«Будем рассчитывать, что они сообщат о том, как американцы планируют выполнять договоренности, основанные целиком на их предложении», – сказал глава МИДа (цитата по «РИА Новости»).
14 июня президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились о визите Уиткоффа и Кушнера в Москву. 4 июня глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о контактах с Уиткоффом и Кушнером. 10 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил скорый приезд Уиткоффа и Кушнера в Москву для продолжения диалога об урегулировании конфликта на Украине.