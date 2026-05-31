Секретарь Совбеза Белоруссии заявил о подготовке Запада к нападению в 2030 году
Запад открыто готовится к войне, заложив в стратегические документы начало конфликта на 2030 г., заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в программе «Неделя» на телеканале СТВ.
По его словам, в качестве главных врагов в этих планах обозначены Россия и Белоруссия, несмотря на отсутствие угрозы с их стороны, подчеркнул он. Вольфович отметил, что попытки пересечения белорусской границы украинскими беспилотниками фиксируются практически ежедневно: за последнюю неделю зарегистрировано 116 таких случаев.
Секретарь Совбеза Белоруссии также указал на милитаризацию Запада, которая сопровождается многомиллиардными вливаниями в военные бюджеты. Он напомнил, что безопасность Белоруссии обеспечена в том числе средствами стратегического сдерживания и страна готова защищать свои национальные интересы в случае агрессии.
7 мая два БПЛА украинского производства упали на территории Латвии, один из них повредил четыре пустых нефтяных резервуара в Резекне. В ответ на участившиеся инциденты Еврокомиссия в конце мая выделила Латвии, Литве и Эстонии 12 млрд евро в рамках программы военного финансирования SAFE. В Кремле в связи с этим заявили, что имеют обязательства по обеспечению безопасности союзной Белоруссии.