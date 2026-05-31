Секретарь Совбеза Белоруссии заявил о подготовке Запада к нападению в 2030 году

7 мая два БПЛА украинского производства упали на территории Латвии, один из них повредил четыре пустых нефтяных резервуара в Резекне. В ответ на участившиеся инциденты Еврокомиссия в конце мая выделила Латвии, Литве и Эстонии 12 млрд евро в рамках программы военного финансирования SAFE. В Кремле в связи с этим заявили, что имеют обязательства по обеспечению безопасности союзной Белоруссии.